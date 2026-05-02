Teófilo Cubillas y Gerónimo Barbadillo fueron incluidos en el Salón de la Fama del Fútbol Internacional 2026

02/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Teófilo Cubillas, considerado el mejor futbolista peruano de la historia, junto a Gerónimo Barbadillo, otro destacado jugador nacional, fueron investidos en el Salón de la Fama del Fútbol Internacional, como parte de la Generación 2026. Las leyendas de la selección peruana fueron elegidas entre varias figuras del deporte rey que formarán parte del destacado listado oficial.

El 'Nene' y 'Patrulla' en el Salón de la Fama del Fútbol Internacional

La votación de la Generación 2026 del Salón de la Fama del Fútbol Internacional se llevó a cabo el pasado lunes 27 de abril en el recinto de Pachuca que alberga a las máximas leyendas del balompié mundial, donde se definió a los 18 nuevos inmortales que serán investidos oficialmente el próximo 10 de noviembre.

Cabe indicar que, la citada edición especial en este prestigioso recinto celebra 15 años de existencia, motivo por el cual el evento congregó a representantes del periodismo deportivo de distintas partes del planeta para elegir a los nuevos integrantes que recibirán el trofeo "Espíritu de la Gloria".

Al respecto, en total participaron alrededor de 150 periodistas de 49 países, quienes se conectaron de forma virtual y presencial, representando a los cinco continentes, para definir a las figuras que marcaron época en el fútbol nacional e internacional.

El comité evaluador, encabezado por el director del recinto, Antonio Moreno, presentó la lista de candidatos que cumplían con los requisitos para ser considerados en esta generación. Tras tres horas de votación, se confirmó la lista definitiva de seleccionados.

Fue así que, en la lista de Decanos Internacionales aparece Teófilo Cubillas, de quien se destaca su paso por Alianza Lima y Porto, así como que en su palmarés cuenta con 3 ligas peruanas y 1 Copa. Además, indican que fue campeón de la Copa América en 1975 y que disputó las Copas del Mundo de México 1970 y Argentina 1978.

Por su parte, Gerónimo Barbadillo figura en la categoría Decanos Nacionales. Sobre él se menciona su paso por los clubes Defensor Lima, AC Avellino y que "se convirtió en un histórico de Tigres", con el que logró 2 Ligas MX, 1 Copa y anotó 64 goles. Asimismo, resaltan que fue campeón de la Copa América 1975 con Perú.

Dos jugadores peruanos ingresarán al Salón de la Fama del Fútbol en Pachuca, Hidalgo @famasalon @TeofiloCubillas y Geronimo "Patrulla" Barbadillo



Enhorabuena cracks pic.twitter.com/0N9uEj0XAk — Sammy Sadovnik (@sadovnik1965) April 28, 2026

Otras figuras que fueron elegidas

Esta selecta lista es encabezada por Thierry Henry, máximo goleador de Francia. También aparece Bebeto, campeón del mundo en 1994 con Brasil. Asimismo, Miroslav Klose y Fernando Torres. Davor Suker, recordado atacante croata que destacó en el Mundial 1998, entre otros.

Un gran orgullo ha dado la reciente noticia de que los exfutbolistas de la selección peruana Teófilo Cubillas y Gerónimo Barbadillo fueron elegidos para integrar el Salón de la Fama del Fútbol Internacional 2026.