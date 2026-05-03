Poder Judicial impone reglas de conducta a fiscales investigados por caso Patricia Benavides

03/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial dictó comparecencia con restricciones por dieciocho meses contra los fiscales Miguel Ángel Vegas, Doris Beltrán y Álvaro Castañeda. Los magistrados son investigados por presuntamente integrar la red criminal de Patricia Benavides, tras ser promovidos irregularmente como adjuntos supremos.

Según el reporte judicial, el juez Juan Carlos Checkley decidió declarar fundado en parte el requerimiento que presentó la fiscalía suprema. La resolución judicial establece que el plazo de dieciocho meses es proporcional para asegurar el desarrollo de las diligencias pendientes.

Restricciones judiciales y control biométrico

El juez supremo determinó que los investigados no podrán ausentarse de su localidad de residencia sin previa autorización judicial. Esta medida busca garantizar que los implicados permanezcan a disposición de las autoridades durante el tiempo que duren las investigaciones.

Los tres fiscales deberán acudir obligatoriamente cada treinta días a la sede de El Progreso para el control biométrico correspondiente. El registro se realizará en el Jirón Santa Rosa 549, donde se verificará su permanencia en la capital.

Otra de las reglas impuestas es la obligación de presentarse ante la autoridad judicial o fiscal cada vez que sean requeridos formalmente. El magistrado advirtió que cualquier incumplimiento derivará en la revocatoria inmediata de su libertad procesal bajo apercibimiento.

"Estas restricciones se deben cumplir bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de ser revocada la comparecencia conforme al artículo 287° inciso 3 del Código Procesal Penal", indica el documento.

Pedidos fiscales rechazados y sospechas de corrupción

Según el reporte judicial, el tribunal decidió declarar infundado el requerimiento de impedimento de salida del país solicitado inicialmente por el Ministerio Público. Asimismo, se rechazó la imposición de una caución económica y la prohibición de comunicarse entre investigados.

La investigación sostiene que los procesados habrían coordinado ilícitamente para denunciar a jueces de la Tercera Sala Constitucional por favorecer a la JNJ. A cambio de estas acciones, Patricia Benavides presuntamente les habría prometido mantenerlos en sus cargos estratégicos vigentes.

A Álvaro Castañeda se le atribuye la elaboración de denuncias por prevaricato contra los jueces que emitieron la medida cautelar para la JNJ. Mientras que a Miguel Vegas Vaccaro se le investiga por presunto cohecho al agilizar disposiciones fiscales inusuales.

Ante ello, el Poder Judicial desestimó que la medida se extienda por treinta y seis meses, fijando solo la mitad del tiempo solicitado originalmente. La comparecencia con restricciones para los fiscales investigados por la red de Patricia Benavides seguirá vigente sin impedimento de salida.