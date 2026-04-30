Colegio de Periodistas del Perú rechaza expresiones de Horacio Melgarejo contra prensa deportiva

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El histórico triunfo de Cienciano por 1-0 frente a Atlético Mineiro en la Copa Sudamericana quedó marcado no solo por el gol de Neri Bandiera y la alegría de la hinchada cusqueña, sino también por el cruce explosivo del técnico Horacio Melgarejo con periodistas en la conferencia de prensa posterior.

Sus frases, cargadas de ironía y notable molestia ante lo que consideró una falta de reconocimiento hacia sus jugadores, se viralizaron rápidamente y generaron un debate sobre los límites del trato hacia la prensa deportiva.

Colegio rechaza expresiones de Melgarejo

Ante ello, el Colegio de Periodistas del Perú (CPP) emitió un comunicado oficial este jueves en el que expresó su "más enérgico rechazo" a las expresiones del entrenador argentino. La institución consideró que lo ocurrido constituye una falta de respeto inadmisible hacia profesionales que cumplen con su labor informativa.

El pronunciamiento subraya que informar, cuestionar y repreguntar "no son actos de provocación, sino funciones esenciales del periodismo" que no pueden ser desacreditadas. Con ello, el gremio defendió la legitimidad de las preguntas realizadas en la conferencia y recordó que los periodistas cumplen un rol fundamental en la cobertura deportiva.

😳 LA CONFERENCIA DE MELGAREJO, DT DE CIENCIANO, TRAS EL 1-0 AL MINEIRO DE DOMÍNGUEZ EN #SUDAMERICANA



🤯 "Se nota que nunca jugaste al fútbol"

😱 "La siguiente pregunta o me paro y me voy"

🤔 "Como nosotros nos vestimos de rojo piensan que somos Liverpool"

🙃 "Qué malos que son" pic.twitter.com/XtYEQ0fZHP — SportsCenter (@SC_ESPN) April 30, 2026

El gremio también señaló que las conferencias de prensa son espacios formales que exigen respeto, responsabilidad y conducta acorde a la representación institucional.

En ese sentido, exigió al Club Cienciano un pronunciamiento claro sobre lo ocurrido y la adopción de medidas que garanticen el respeto a la labor periodística. Para el gremio, actitudes como las de Melgarejo deterioran el vínculo entre el deporte y la prensa, afectando principios básicos de convivencia profesional.

El comunicado reafirma la defensa irrestricta de un periodismo libre, independiente y sin ningún tipo de presión o intimidación. "Las actitudes de esta naturaleza afectan principios básicos de convivencia profesional", señala el documento, dejando en claro que el gremio no tolerará intentos de descalificación hacia la prensa deportiva.

Melgarejo defendió su postura

Mientras Cienciano celebra un triunfo histórico que lo coloca como líder de su grupo en la Copa Sudamericana, la polémica generada por su entrenador abre un nuevo frente. Melgarejo ya había explicado después que reaccionó porque sintió que los periodistas "tenían cara como si hubiéramos perdido 8-0", pero sus palabras iniciales dejaron huella y provocaron la respuesta institucional.

El episodio refleja cómo el fútbol no solo se juega en la cancha, sino también en los espacios mediáticos. El Colegio de Periodistas del Perú ha marcado posición firme en defensa de la prensa deportiva, exigiendo respeto y responsabilidad en las conferencias. Ahora, la pelota está en el campo de Cienciano, que deberá decidir si respalda a su entrenador o atiende el llamado del gremio periodístico.