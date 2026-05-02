Universitario: Nacional presentó reclamo formal ante Conmebol por arbitraje en el duelo de Libertadores frente la 'U'

02/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario logró una victoria más que importante el último miércoles ante Nacional de Uruguay que lo deja con chances de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Los dirigidos por Jorge Araujo sumaron tres puntos vitales con los que lograron salir de una crisis de resultados que arrastraban del torneo local.

Nacional presenta reclamo por arbitraje ante Universitario

Y mientras de un lado todo era algarabía, en el otro el duelo terminó lleno de enojo y frustración no solo por la derrota, sino por lo que consideraron un arbitraje que los perjudicó. Y es que varios jugadores del 'Bolso' aseguraron que el rendimiento del juez Carlos Paul Benítez influyó en el resultado final.

Por un lado, los futbolistas y comando técnico de Nacional consideraron que la expulsión de Lucas Rodríguez no fue justa y por otro aseguraron que Caín Fara debió ver la roja por esa fuerte entrada en el primer tiempo.

Y cuando todo parecía que había quedado ahí, desde Uruguay se conoció en las últimas horas que la directiva del 'Tricolor' presentó un reclamo formal ante la Conmebol por el arbitraje del encuentro del último miércoles en el Estadio Monumental.

Así lo dio a conocer la página de X, Pasión Tricolor, la cual aseguró que este documento se redactó solo horas después de que el encuentro tuviera lugar y que su principal objetivo es que haya una sanción ejemplar contra el paraguayo Benítez.

Nacional presenta reclamo formal ante Conmebol por arbitraje frente a la 'U'.

"Queja formal a Conmebol. Nos confirman desde el el club, Nacional presentó una queja formal ante la Conmebol por el arbitraje del partido ante Universitario. La nota fue elaborada en la misma madrugada del partido. Se esperan sanciones y jueces de otro nivel para el resto de la Copa", indicaron.

¿Universitario perderá los puntos?

De acuerdo a la información que llega desde tierras charrúas, la intención de Nacional es buscar represalias contra el juez de aquel encuentro y no sumar los puntos a su favor pensando en la siguiente ronda de la competición.

Con ello, se descarta rotundamente cualquier posibilidad de que la 'U' pueda perder los puntos que logró el último miércoles por lo que se mantendrá con cuatro puntos en la tabla de posiciones.

En resumen, desde Uruguay se conoció que la directiva de Nacional presentó un reclamo formal ante Conmebol por el arbitraje que se dio en el partido ante Universitario. Según consideraron, la actuación del paraguayo Benítez los perjudicó en más de una oportunidad.