Alianza Lima en problemas: Pablo Guede no podrá contar con dos titulares para enfrentar a CD Moquegua

02/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima vuelve a saltar al campo de juego del Estadio Alejandro Villanueva este sábado 2 de mayo en busca de tres puntos que lo mantengan en la cima del Torneo Apertura. Esta vez, el rival será el CD Moquegua quien viene haciendo un gran campeonato de la mano de Jaime Serna, único DT peruano que queda en la competición.

Dos bajas más que sensibles en Alianza Lima

Pensando en este encuentro, sobre la noche de este viernes 1 de mayo, en pleno Día del Trabajador, las redes sociales del club victoriano publicaron la lista de jugadores convocados por Pablo Guede para este cotejo.

De inmediato, los hinchas de Alianza Lima se percataron de la ausencia de dos jugadores clave que estuvieron como titulares en la victoria en Trujillo ante Atlético Grau. Estos futbolistas son Paolo Guerrero y Alan Cantero quienes no serán tomados en cuenta por el estratega argentino este sábado desde las 8:00 p.m.

Según se pudo conocer, ambos jugadores no presentan ninguna lesión de consideración, pero si sobrecargas musculares por lo que el comando técnico decidió por precaución dejarlos fuera del llamado. Ahora, Pablo Guede deberá conformar un ataque diferente al que se vio en la capital de la eterna primavera el pasado domingo.

Alan Cantero y Paolo Guerrero no fueron convocados.

Federico Girotti pega la vuelta

Y si Paolo Guerrero y Alan Cantero no fueron convocados, el que sí pega la vuelta tras una ausencia también por lesión fue Federico Girotti. El delantero argentino se recuperó de una molestia en su hombro izquierdo que lo obligó a estar fuera de los últimos dos encuentros de los blanquiazules.

Afortunadamente, el atacante se recuperó en menor tiempo de lo esperado por lo que volverá a estar en el banco de los suplentes a la espera de una oportunidad. Eso sí, quien apunta a ser el nueve titular ante la ausencia del 'Depredador' será el peruano Luis Ramos.

Por su parte, Jesús Castillo se metería nuevamente en el once titular blanquiazul al lado de Esteban Pavez y Fernando Gaibor. El ingreso del mediocampista serviría para soltar a Jairo Vélez unos metros más adelante en reemplazo de Cantero cumpliendo una función mucho más ofensiva.

En consecuencia, Paolo Guerrero y Alan Cantero no serán tomados en cuenta para el duelo entre Alianza Lima y CD Moquegua. Los futbolistas en mención no cuentan con ninguna lesión de consideración, pero si con sobrecarga muscular por lo que quedaron fuera por prevención.