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Extra game a la vista

Liga Peruana de Vóley: Alianza Lima y USMP definen HOY a las nuevas campeonas de la temporada 2025/2026

Alianza Lima y la Universidad San Martín de Porres disputarán desde las 5:00 p. m. el título de la temporada 2025/2026 de la Liga Peruana de Vóley. Las íntimas van por el tricampeonato.

Alianza Lima va por el tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley.
Alianza Lima va por el tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley. Difusión

03/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 03/05/2026

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Alianza Lima y la Universidad San Martín de Porres disputarán este domingo 3 de mayo el extra game que definirá a las nuevas campeonas de la Liga Peruana de Vóley - temporada 2025-2026.

Es importante señalar que, el cuadro blanquiazul irá por el ansiado tricampeonato para así llegar al sexto título en su palmarés, mientras que las santas intentarán hacer lo propio, para ello buscarán llegar a la clima, algo que no sucede desde la temporada 2018-2019.

¿Cómo llegan a la decisiva final?

El primer enfrentamiento entre ambas escuadras disputado el 19 de abril último fue de claro dominio para la San Martín, quien venció por un contundente 3 sets a 0 al combinado que dirige el argentino Facundo Morando.

La revancha disputada el 26 del mismo mes hubiera podido marcar el título para las santas; no obstante, Alianza Lima salió con todo desde el inicio, imponiéndose 3 sets a 1, forzando el extra game para intentar defender sus dos últimos laureles obtenidos en el deporte de las redes. 

El decisivo partido se jugará desde las 5:00 p. m. en un Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador que se espera que esté totalmente abarrotado por ambas hinchadas; asimismo, el encuentro será transmitido por Latina TV, vía señal abierta y sus plataformas digitales. 

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Datos para tener en cuenta:

Para la Universidad San Martín de Porres, el duelo de hoy es considerado una verdadera "revancha del vóley y de la propia vida", puesto que, existe un antecedente negativo que esperan revertir la noche de este 3 de mayo. Resulta que, la única vez que ambas instituciones se enfrentaron en una final fue en la temporada 2023-2024, teniendo como ganadora a las íntimas

En cuanto a finales en sus historiales, las santas jugarán con la de hoy su décima final, habiendo logrado cinco victorias y cuatro derrotas. Tras seis años en sequía, esperan conseguir su ansiada sexta copa para la satisfacción de su hinchas.

Por su parte, las aliancistas jugarán su sexta final, habiendo solo ganado en dos oportunidades (2023/2024 y 2024/2025). La final de hoy no solo las pondría en lo más alto del vóley peruano, también les permitiría gritar "tricampeonas" por primera vez en su historia. 

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Ambas instituciones darán lo mejor de su potencial para llegar a la cima de la Liga Peruana de Vóley, donde se sabe que Universitario de Deportes logró el tercer puesto al vencer en su serie al Deportivo Géminis

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