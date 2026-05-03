Papa León XIV envía mensaje por el Día Mundial de la Libertad de Prensa: "Lamentablemente, este derecho se viola con frecuencia"

03/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el papa León XIV envió un mensaje este domingo 3 de mayo desde el Vaticano, donde recordó las múltiples pérdidas de periodistas en diversas situaciones de violencia.

Como se recuerda, esta efeméride fue proclamada en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, siguiendo la recomendación de la Conferencia General de la UNESCO.

Denuncia ataques a la prensa y honra a periodistas asesinados

En sus saludos después del Regina Caeli, el papa León XIV lamentó que el derecho a la libertad de prensa y a la libertad de expresión se vulneren con frecuencia, "a veces de manera evidente y otras de forma silenciosa". En ese sentido, destacó el testimonio de los hombres de prensa fallecidos como un llamado a la verdad y justicia.

Hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, patrocinado por la UNESCO. Lamentablemente, este derecho se viola con frecuencia, a veces de manera flagrante y otras de forma encubierta. Recordemos a los numerosos periodistas y reporteros víctimas de las guerras y la... — Papa León XIV (@Pontifex_es) May 3, 2026

Siguiendo con su liturgia tras en Ángelus, el sumo pontífice tuvo un nuevo acercamiento con el Perú, puesto que, saludó públicamente desde la plaza San Pedro a los peruanos residentes en Roma que integran la Asociación Virgen de Chapi de Arequipa.

El mensaje del sumo pontífice al pueblo arequipeño se da en conmemoración por los 20 años de la llegada de la "Mamita de Chapi" a la capital italiana, tal como informó el Consulado General del Perú en Roma, a través de sus redes sociales.

Unión Europea: "2025 será el año más mortífero para los periodistas"

Es importante mencionar que, el Día Mundial de la Libertad de Prensa coincide con la Declaración de Windhoek, celebrada en Namibia, 1991, en la cual los representantes de medios de comunicación africanos que participaron en un seminario organizado por la UNESCO, elaboraron un documento donde se recoge los principios de la libertad de prensa.

Desde la Unión Europea (UE) no fueron ajenos a esta fecha tan importante, su Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, lamentó que el año pasado haya sido fatal para el ejercicio del periodismo.

"2025 fue el año más mortífero registrado para los periodistas en todo el mundo. El asesinato de periodistas y profesionales de los medios de comunicación —como hemos visto en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y en los conflictos en curso en Oriente Medio, más recientemente en Gaza y Líbano, así como en África— debe investigarse exhaustivamente, y los responsables deben rendir cuentas", sostuvo.

En ese sentido, condenó la intimidación y la represión contra los periodistas por parte de regímenes autoritarios de diferentes parte del mundo mundo, en particular, la violencia y la represión del régimen iraní.