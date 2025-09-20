RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Ganar es una obligación

Universitario vs. UTC: Sigue el minuto a minuto del encuentro por la décima jornada del Torneo Clausura

La décima jornada jornada del Torneo Clausura 2025 inicia este sábado en el estadio Mansiche, de Trujillo, donde UTC recibirá a Universitario desde las 7 de la noche.

Universitario y UTC se enfrentan por la décima jornada del Clausura
Universitario y UTC se enfrentan por la décima jornada del Clausura (Foto: Composición Exitosa)

20/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 20/09/2025

En la fecha pasada, Universitario no tuvo actividad y eso fue aprovechado por Cusco FC, club que tomó la cima del torneo. Por ello, los merengues están obligados a ganar esta noche al cuadro de Cajamarca.

PRIMER TIEMPO

Universitario vs. UTC: Minuto a minuto

 

32' Álex Valera anota el primer tanto del partido, el delantero crema apareció solo en el área y sacó un potente disparo. La 'U' derrota 1-0 a UTC

 

22' Jesús Castillo ve la cartulina amarilla tras jalarle la camiseta al delantero Jarlín Quintero. Posteriormente, Valera quizó sorprender con un disparo de larga distancia, pero         falló la dirección del balón.

19' Jarlin Quintero se muestra impetuoso por el carril izquierdo, Williams Riveros lo siguió, pero sacó un disparo que el guardameta Britos contuvo sin mayor problema

18' Aldo Corzo comete falta sobre el delantero Jarlin Quintero, tiro libre para los locales

13' Nuevamente Carabalí habilitó a Jairo Concha y este le dio pase a Pérez Guedes, quien disparó, pero el esférico terminó por impactar en un jugador de UTC

10' Joshua Cantt, lateral derecho de UTC, recibe la primera tarjeta amarilla del cotejo

9' Álex Valera sacó un disparo en el corazón del área cajamarquina que chocó en el travesaño, luego de un buen centro de José Carabalí

6' El cuadro crema busca generar peligro por la banda izquierda con José Carabalí 

4' UTC generó la primera jugada de peligro en área merengue a través de un lateral, pero Pérez Guedes se replegó bien

1' Arrancó el partido entre Universitario y UTC

Alienaciones confirmadas

  • Universitario: Britos, Di Benedetto, Corzo, Riveros, Carabalí, Polo, Concha, Castillo, Pérez Guedes, Valera y Vélez.
  • UTC: Campos, Rosell, Álvarez, Oncoy, Garro, Luján, Vega, Mejía, Vázquez, Cantt, Quintero.

