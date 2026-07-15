Torneo Clausura inicia este viernes 17 de julio: programación, partidos y canales de TV de la fecha 1

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Este viernes 17 de julio vuelve la Liga1. Después de semanas continuas vibrando con la emocionante Copa Mundial de la FIFA 2026, regresa nuestro fútbol local.

Comienza el Torneo Clausura que nos traerá las revanchas de los partidos disputados en el Apertura, y te alcanzamos la guía de los partidos más importantes que se jugarán durante la primera jornada.

Viernes 17 de julio

Entre los compromisos más destacados de la fecha 1 de aquella fecha tendremos a Sportig Cristal que recibirá a Deportivo Garcilaso en el estadio 'Alberto Gallardo' a las 3:30 p.m.. Y por la noche de ese mismo día, una nueva edición del 'Clásico del Sur' con Cienciano tendrá cara a cara FBC Melgar en el 'Inca Garcilaso de la Vega' a las 8:00 p.m.

Sábado 18 de julio

Al día siguiente contaremos con el debut de Universitario de Deportes en la altura de Tarma visitando a ADT en el estadio 'Unión Tarma' a la 1:15 p.m. Y por la tarde, el estreno de Cusco FC, con su nuevo entrenador Javier Rabanal, acogiendo a Alianza Atlético de Sullana en el recinto 'Inca Garcilaso de la Vega' a las 6:30 p.m.

Domingo 19 de julio

Sport Boys, con los exseleccionados Carlos Zambrano, Miguel Trauco y la figura de Christian Cueva, tendrán un duro estreno viajando a Andahuaylas para medirse contra Los Chankas, quien quedó en el segundo lugar del Torneo Apertura, a las 11:00 a.m.

Y la jornada finalizará con Alianza Lima siendo local ante Sport Huancayo en el estadio 'Alejandro Villanueva' en Matute a las 7:00 p.m.. Los 'blanquiazules' llegan en condición de ser el ganador del Torneo Apertura.

Por dónde se van a transmitir los partidos

Toda la primera fecha del Torneo Clausura, así como el campeonato en general, podrá ser disfrutada exclusivamente a través de L1 MAX. La señal estará disponible en DirecTV (canales 604 y 1604 HD), Movistar TV (canales 14 y 714 HD), Claro TV (canales 61 y 528 HD), Best Cable (canal 12) y Latin Cable (canales 23 y 40.3 HD).

Este viernes 17 se dará inicio al Torneo Clausura de la Liga1 2026. Conoce la programación de los mejores partidos de la primer jornada. En Exitosa seguirás el MINUTO A MINUTO EN VIVO de los encuentros de los principales clubes.