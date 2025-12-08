Lurín: Asesinan con más de 10 disparos a extranjero cuando iba de copiloto en un taxi

08/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un hombre, presuntamente de nacionalidad venezolana, fue asesinado a balazos mientras iba como copiloto en un taxi en Lurín. La Policía investiga el ataque que, por su modalidad, apunta a un ajuste de cuentas o una ejecución dirigida.

Asesinan a extranjero en Lurín

La madrugada del 8 de diciembre arrancó con violencia en el distrito de Lurín. Eran apenas unas horas después de medianoche cuando un hombre, presuntamente de nacionalidad venezolana, fue asesinado a balazos mientras viajaba como copiloto en un taxi.

Todo ocurrió en la calle Los Pinos, dentro de la asociación Los Jardines de Lurín, un lugar que normalmente luce tranquilo a esas horas.

Según contaron los testigos, el taxi se detuvo en la zona porque el pasajero había pedido recoger a dos mujeres que lo estaban esperando.

El propio taxista explicó que el hombre abordó su vehículo en un mercado cercano, sin decir nada fuera de lo común. Parecía un viaje más, sin señales de que algo malo podía pasar.

Sin embargo, cuando una de las mujeres salió a recibirlos, los sicarios aparecieron sin dar tiempo a nada.

Dos sujetos en una motocicleta se acercaron directamente al lado del conductor y dispararon más de diez veces contra la víctima, quien falleció en el acto.

El ataque fue tan rápido y directo que los vecinos solo escucharon la ráfaga de disparos y luego vieron la moto escapar a toda velocidad.

Víctima aún no ha sido identificada

Hasta el momento, la identidad del hombre asesinado no ha sido confirmada. Los agentes de la Policía llegaron minutos después y encontraron al copiloto sin signos de vida, aún dentro del vehículo.

La escena quedó acordonada para que la Dirección de Criminalística de la PNP pueda recoger los casquillos y toda la evidencia posible.

Por la forma en que ocurrió el ataque, la Policía no descarta que se trate de un ajuste de cuentas o una ejecución dirigida.

La modalidad, el número de disparos y el hecho de que el ataque fuera directo hacia el copiloto refuerzan esta hipótesis.

Los agentes del orden continúan revisando cámaras de seguridad y tomando declaraciones para reconstruir la ruta de la moto y determinar si la víctima tenía algún antecedente o amenaza previa.

Este asesinato a balazos en Lurín, donde un hombre presuntamente venezolano fue ejecutado mientras iba como copiloto en un taxi, mantiene en alerta a vecinos y a la PNP, que sigue investigando un posible ajuste de cuentas o una ejecución dirigida.