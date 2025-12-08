Presidente José Jerí y 10 ministros viajarán a Ecuador para participar en Gabinete Binacional

08/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José Jerí, viajará a Quito, capital de Ecuador, en compañía de 10 ministros de Estado para participar en el XVI Gabinete Binacional a realizarse en la mencionada ciudad el viernes 12 de diciembre. Esto fue aprobado el miércoles de la semana pasada y promulgado en el diario oficial El Peruano.

Delegación estará solo un día

La aprobación otorgada por el Congreso de la República y publicada en el boletín de normas legales del último domingo, precisa que la autorización es por solo un día. Junto al mandatario, se trasladarán los titulares de 10 carteras que lo acompañarán en las actividades del Encuentro Presidencial y Gabinete Binacional.

Entre los ministros que estarán con el jefe de Estado se encuentra Vicente Tiburcio (Interior), César Díaz (Defensa), el canciller Hugo de Zela (Relaciones Exteriores), Aldo Prieto (Transportes y Comunicaciones), Luis Bravo (Energía y Minas), Denisse Mirallas (Economía), Lesly Shica (Desarrollo), Teresa Mera (Comercio Exterior), Wilder Sifuentes (Vivienda) y Vladimir Cuno (Desarrollo Agrario).

El cronograma de este encuentro iniciará con una reunión privada que sostendrá Jerí Oré con su homólogo Daniel Noboa Azín. Posteriormente, se realizará una sesión plenaria del Gabinete Binacional y concluirá con un almuerzo de trabajo que ofrecerá el presidente anfitrión a la delegación invitada.

Como asunto de máxima prioridad, se tiene previsto que se firmen una serie de convenios relacionados a la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Además, se gestionará la integración de las cuencas hidrográficas transfronterizas.

El costo de pasajes y viáticos

Contando los pasajes aéreos y los viáticos del mandatario y de su gabinete, el Estado peruano gastará un total de 26,399.87 dólares estadounidenses. De la delegación, la que más costo demandará es de Denisse Mirallas, con un precio de $ 3230.61 por su ticket aéreo, a diferencia de los 2.200 que no superan el resto de titulares.

Aunque el permiso otorgado por el Parlamento es de un día, los viáticos (en la modalidad 1+1) están especificados para dos días, siendo de $ 370 por cada uno. Funcionarios del despacho presidencial también recibieron autorización para el viaje, con boletos cotizados en $ 505 y mismo monto en cuanto a los viáticos.

