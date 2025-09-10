RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Comisión de Salud respaldó por mayoría la norma

Congreso aprueba dictamen para formalizar predios del sector salud y enfrentar déficit en infraestructura

El dictamen del Congreso plantea garantizar la propiedad y formalización de los terrenos destinados a hospitales y centros de salud públicos. Advirtieron que la norma debe ampliarse a nivel nacional.

Comisión de Salud aprueba dictamen para formalización de predios del sector
Comisión de Salud aprueba dictamen para formalización de predios del sector Congreso

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 10/09/2025

Síguenos en Google News Google News

La Comisión de Salud y Población del Congreso, presidida por la legisladora Magaly Ruíz Rodríguez, aprobó con 22 votos a favor el dictamen del proyecto de ley 11280/2024-PE, que establece un procedimiento especial de saneamiento físico-legal y formalización de predios del sector salud.

La propuesta busca simplificar los trámites de formalización de terrenos y propiedades estatales destinados a la atención médica, incluso aquellos adquiridos, donados, ampliados, independizados o rehabilitados por entidades públicas o privadas.

Según el texto aprobado, el objetivo central es garantizar la legalidad de los inmuebles del sector salud, con la finalidad de facilitar proyectos de inversión pública que permitan mejorar el acceso a los servicios médicos y cerrar las brechas en infraestructura. Asimismo, se busca fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud en la gestión de estos procesos.

El dictamen establece que el Ministerio de Salud y las direcciones regionales serán responsables de implementar este marco legal, incluyendo la inscripción de dominio, constitución de afectaciones en uso, subdivisiones, independizaciones y la cancelación de cargas que restrinjan la disponibilidad de los predios.

Betssy Chávez: Congreso reprograma votación sobre denuncia constitucional contra expremier para el 1 de octubre
Lee también

Betssy Chávez: Congreso reprograma votación sobre denuncia constitucional contra expremier para el 1 de octubre

Observaciones de los congresistas

Durante el debate, el congresista Elías Varas (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial) expresó su preocupación porque la iniciativa solo considera 16 de las 24 regiones del país

"Donde se evidencia la mayor deficiencia está en Piura y Ayacucho, pero no veo a mi región Áncash. Ya señalé que el 78 % de establecimientos de salud no están en buenas condiciones. Pido que se sume a todas las regiones porque es una necesidad generalizada", señaló.

Por su parte, Kelly Portalatino (Perú Libre) subrayó que la medida es necesaria, pero recordó que alrededor del 70 % de los establecimientos de salud carecen de saneamiento físico-legal, lo que constituye un serio obstáculo para iniciar expedientes técnicos y futuros proyectos de reconstrucción. 

Congreso aprueba declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum
Lee también

Congreso aprueba declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum

"Esto es una alerta dada por el Ejecutivo (...) No podemos estar ajenos a esta situación", indicó.

Otras iniciativas aprobadas

En la misma sesión, la comisión también aprobó por 21 votos a favor el dictamen del proyecto de ley 7098, que declara de interés nacional la creación e implementación de unidades especializadas en enfermedades infecciosas y tropicales.

La propuesta incluye la puesta en marcha del Instituto Regional de Medicina Tropical de Loreto, así como la descentralización del laboratorio de alta tecnología del Hospital Regional de Loreto hacia Datem del Marañón

Para la congresista Mery Infantes Castañeda (Fuerza Popular), esta medida es crucial para reforzar la prevención y el control de enfermedades como dengue y fiebre amarilla, que ya han causado muertes en la Amazonía.

La jornada parlamentaria también sirvió para sustentar diversas iniciativas, entre ellas: la creación de un banco público de células madre de cordón umbilical, la prohibición del uso del colorante Rojo N.° 3 en alimentos, cosméticos y medicamentos, y la mejora de las condiciones laborales de los técnicos asistenciales de salud.

Con estas medidas, el Congreso busca avanzar en reformas sanitarias de impacto nacional, tanto en infraestructura como en la atención de enfermedades prioritarias.

Temas relacionados Comisión de Salud Congreso Kelly Portalatino Magaly Ruiz Perú Libre

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA