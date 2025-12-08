Betssy Chávez: Canciller confirma protección policial a embajada de México pese a ruptura diplomática

08/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El canciller Hugo de Zela precisó que, pese a la ruptura diplomática con México, se mantiene protección policial en la embajada donde permanece la expremier Betssy Chávez. Además, aseguró que la inmunidad de la residencia "no será vulnerada", pese a las recientes declaraciones del presidente de la República, José Jerí.

Protección policial en embajada de México

El Poder Judicial sentenció a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva a la extitular de la PCM, Betssy Chávez, por el delito de conspiración para la rebelión por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Además, se dispuso su inmediata búsqueda y captura a nivel nacional e internacional.

Dicha medida judicial dejó abierta varias interrogantes sobre su futuro y el accionar del Gobierno de José Jerí, puesto que la expremier se encuentra actualmente asilada en la Embajada de México en Perú e incluso, ello llevó a que el país rompa relaciones diplomáticas con el gobierno de Claudia Sheinbaum. En ese marco, el canciller Hugo de Zela decidió aclarar el tema.

En primer lugar, aclaró que, a pesar de "haber roto relaciones" con México, se mantiene la protección policial en la embajada mexicana en Lima. Confirmó que la expremier del gobierno de Pedro Castillo sigue dentro de la residencia y hay un equipo mínimo de agentes del orden.

"Sabemos que está ahí, sabemos que hay un equipo mínimo de personas que la cuidan. La protección a la residencia de un embajador continúa, aunque se hayan roto relaciones", precisó el canciller a 'Cuarto Poder'.

Canciller confirma respeto a la inmunidad diplomática

Pero no todo quedó ahí, ya que el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores aprovechó en garantizar que la inmunidad diplomática de la residencia de la embajada "no será vulnerada", reafirmando el compromiso de su gobierno con el respeto al derecho internacional.

La aclaración surge tras las recientes declaraciones del presidente José Jerí, quien días antes había señalado que "si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará. He demostrado con acciones concretas que no me tiembla la mano". El canciller Hugo de Zela precisó que ese tema ya fue conversado con el mandatario y descartaba la inviolabilidad del inmueble mexicano.

"(¿Reafirma que no se va a violar la inmunidad de la residencia?) Sí, lo reafirmo. Es un tema que hemos conversado con el señor presidente y esa es la posición de Perú (...) Eso es algo que no va a ocurrir", puntualizó.

#CuartoPoder



Canciller Hugo de Zela: "Betssy Chávez está en la embajada de México y hay un equipo mínimo de personas que la cuidan"



► https://t.co/T3blzG3ZQp pic.twitter.com/gb8HPDHNuK — Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) December 8, 2025

Perú propone en la OEA modificar el asilo diplomático

El canciller peruano también sostuvo que su propuesta a los países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para modificar el asilo diplomático "es una advertencia" para evitar que se convierta en "un instrumento para eludir la justicia".

Aunque el canciller insistió en que su intervención del 3 de diciembre no se refiere al caso específico de Chávez, sí advirtió que este reafirma la "evolución negativa en la utilización del derecho de asilo consagrado en la Convención de Caracas" de 1954, utilizada hoy "para otorgar asilo a quienes no sufren persecución política en Estados democráticos".

Es así como en entrevista con 'Cuarto Poder', el canciller Hugo de Zela confirmó que Betssy Chávez permanece en la embajada de México en Lima, que cuenta con resguardo policial, pese a la ruptura de relaciones diplomáticas con ese país. Asimismo, aseguró que respetarán la inmunidad de la residencia.