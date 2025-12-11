Mincetur reporta impacto económico de US$ 86 millones por la final de la Copa Libertadores 2025

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Economía

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que la final de la Copa Libertadores 2025 generó un impacto económico de US$ 86 millones y movilizó a más de 51 mil turistas nacionales y extranjeros.

Destacado impacto económico

Luego que Lima fue elegida como la sede para albergar la final de una de las competiciones más importante de la región en el ámbito futbolístico y se enfrasque en una fiesta deportiva, la economía peruana se ha visto totalmente beneficiada.

Así lo dio a conocer este jueves 11 de diciembre Mincetur mediante sus redes sociales oficiales en el que, más allá de resaltar la cuantiosa suma de dinero que generó la celebración del partido entre las escuadras brasileñas de Flamengo y Palmeiras, resaltó que impulsó el turismo y dinamizó diversos sectores económicos a nivel nacional.

De acuerdo al estudio titulado "Evaluación del Impacto de la Final de la Copa Libertadores 2025" el impacto económico total del evento deportivo fue de US$ 86 millones, es decir, 16 millones más de lo que se tenía previsto.

De igual manera, se confirmó que arribaron a territorio peruano 48 mil turistas extranjeros, siendo en su mayoría brasileños. A ellos se les sumó tres mil viajeros nacionales. De ellos, el 88% fueron hombres con una edad promedio de 38 años.

Además, los amantes del fútbol vinieron de diversos países del continente como Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador y Estados Unidos.

Los gastos y hábitos de viaje de los extranjeros

Mientras tanto, otro aspecto a destacar fue el gasto promedio de los ciudadanos foráneos que alcanzó los US$ 1044, cifra que fue superior a la registrada en el 2019.

En tal sentido, vale señalar que este incremento corresponde a un mayor flujo visitantes y a que el 28% tuvo una estadía prolongada en la que aprovecharon a visitar lugares como Ica y Cusco. Al respecto, el 34% de este total ya había visitado el Perú y el 18% hizo acto de presencia a la final disputada en 2019.

Adicionalmente, en lo que se refiere a alojamiento, los hoteles concentraron el 44% de la demanda, mientras que el 29% prefirió optar por hospedarse en alquileres tipo Airbnb o casas.

