Tragedia en Chiclayo: Padre de familia perdió la vida electrocutado en su vivienda

Durante la tarde del 11 de diciembre, un padre de familia perdió la vida al intentar instalar una conexión eléctrica en el segundo piso de su vivienda tras entrar en contacto directo con una corriente eléctrica.

Perdió la vida tras intentar conectar

Un hombre de 54 años identificado como Jorge Rubio Cubas falleció tras una descarga eléctrica cuando intentaba realizar una conexión al interior de su vivienda. El hecho ocurrió en la cuadra 12 de la calle Cápac Yupanqui en el distrito de La Victoria en Chiclayo.

El padre de familia se encontraba junto a uno de sus hijos buscando instalar un televisor y otros aparatos electrónicos en el segundo piso de su vivienda. Sin embargo, al manipular un cableado recibió una fuerte descarga eléctrica lo que provocó su lamentable deceso.

El agraviado dejó a dos menores de edad de 4 años y 2 meses, huérfanos tras el deceso del padre de familia. El accidente causó gran conmoción entre los vecinos de la zona.

Precisó además que su progenitor desconocía sobre instalaciones eléctricas y realizó la conexión cuando se encontraba sin su prenda de vestir superior y tenía un exceso de sudoración en ese momento.

El cuerpo del padre de familia fue trasladado a la morgue de Chiclayo tras las diligencias de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Ministerio Público de Lambayeque.

Habría apagado la energía eléctrica antes de realizar la conexión

Su hijo mayor, Miguel Rubio, informó que su padre sufrió una descarga por unos cables de electricidad tras un falso contacto. Sin embargo también precisó que su padre sí habría apagado la energía eléctrica de la vivienda previo a la manipulación de los cables. A pesar de ello, su padre recibió las descargas eléctricas.

Los familiares pidieron una mayor indagación del caso para precisar el motivo por el cual el padre de familia perdió la vida a pesar de contar con ciertas precauciones. Además solicitaron que se realice una inspección al interior de la vivienda para determinar si hay otros cables expuestos al peligro.

Por tal razón, la empresa responsable de la energía eléctrica en la ciudad también acudió hacia el inmueble para realizar la inspección del caso y prevenir que otra persona pueda recibir una descarga.

