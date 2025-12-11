Néstor Gorosito abandonó Perú tras su salida de Alianza Lima y rompe su silencio ante la prensa

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras anunciarse su salida intempestiva de Alianza Lima, el entrenador Néstor Gorosito abandonó el Perú y dio sus primeras palabras previo a enrumbar a su natal Argentina.

¿Qué dijo Néstor 'Pipo' Gorosito?

Las cámaras de Fútbol en América captaron el preciso instante en el que el estratega de 61 años se encontraba en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el Callao.

De acuerdo a las imágenes vertidas por el medio deportivo se observa a 'Pipo' con una actitud serena, mientras iba vestido con una camisa y pantalón de tonalidad oscura.

El ahora exentrenador del cuadro blanquiazul se encontraba con una gran cantidad de maletas y como es su costumbre masticando chicle. Posteriormente, fue abordado el periodista del mencionado programa quien le consultó como se encontraba.

Lejos de evadir la pregunta, Néstor Gorosito sonrió y reveló: "Tranquilo" , evidenciando que ya volteó la página después de anunciarse el fin de su vinculación con el cuadro de La Victoria, tras perder por penales 5-4 ante Sporting Cristal en Matute y su clasificación a la Copa Libertadores 2026 como Perú 4.

Al ser consultado si es que le desea lo mejor al cuadro que dirigió, el también exfutbolista respondió afirmativamente y reiteró que se encuentra en un estado de tranquilidad.

🔵❌ SE FUE GOROSITO: el exDT de ALIANZA LIMA ya vuela de regreso a ARGENTINA. pic.twitter.com/GWgnM10oJq — Fútbol en América (@FAamericatv) December 12, 2025

Néstor Gorosito y sus números con Alianza Lima

El director técnico llegó a asumir el timonel de Alianza Lima desde el pasado 6 de diciembre de 2024 de cara a lo que sería la temporada 2024/2025.

Durante este tiempo al mando del cuadro íntimo, Néstor 'Pipo' Gorosito dirigió 55 partidos, en los cuales logró 28 victorias, 15 empates y 12 derrotas.

Logró una destacada campaña en la fase de la Copa Libertadores 2025 desde la primera etapa previa en la que logró una victoria histórica frente a nada más y nada menos que Boca Juniors.

Posteriormente, tras su clasificación a la Copa Sudamericana llegó hasta cuartos de final eliminando a Gremio. Sin embargo, su buena actuación en el ámbito internacional no logró replicarse en el torneo local en el que 'Pipo' Gorosito no logró ningún título, ni en el Clausura, ni en el Apertura lo que derivó que la institución blanquiazul optara por poner fin a su ciclo.

Es así como después de anunciarse su salida de Alianza Lima tras la derrota 5-4 ante Sporting Cristal, el entrenador argentino Néstor 'Pipo' Gorosito rompió su silencio y expresó como se siente previamente a abandonar Perú y enrrumbar a su natal Argentina.