Árbol navideño en Chiclayo genera críticas: regidores cuestionan gasto de S/20 mil y gestión de Janet Cubas

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El encendido del árbol navideño en la plaza principal de Chiclayo se convirtió en motivo de polémica y críticas hacia la gestión municipal.

El regidor Fernando Fernández denunció que, a diferencia de años anteriores, la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH) destinó más de S/20 mil para la decoración del parque, incluyendo el cuestionado árbol navideño.

Fernández recordó que en gestiones pasadas las empresas privadas asumían los costos de los adornos como parte de convenios de colaboración, lo que evitaba gastos a la comuna.

"Ahora nos han salido con que se ha entregado a una empresa por la que se le va a pagar los 20 mil soles para que 'adorne' el árbol", criticó.

Un encendido apresurado

El regidor señaló que la invitación municipal para el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, incluía también el encendido del árbol y las luces del parque.

Sin embargo, la orden de servicio establecía que el primer entregable debía estar listo recién el 10 de diciembre. El adelanto habría generado un apresuramiento en la entrega y un modelo distinto al prometido.

El regidor Orlando Puell coincidió en la crítica, indicando que la decoración general del parque no cumplió con lo esperado y que incluso se encendió el árbol sin autorización oficial, justo cuando la procesión de la Inmaculada llegó al lugar.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | La alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas, defendió la instalación del árbol navideño en la plaza de armas, asegurando que "está bonito y aún no se ha culminado".



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐... pic.twitter.com/yEPR8Ed5Kv — Exitosa Noticias (@exitosape) December 11, 2025

Críticas a la alcaldesa

Las imágenes del árbol sin adornos circularon rápidamente en redes sociales, generando malestar entre los chiclayanos. Fernández calificó el hecho como una "vergüenza" y cuestionó las explicaciones dadas por la alcaldesa Janet Cubas y el gerente municipal. "Es un árbol sin frutos, como la gestión de Janet Cubas; ahí hay un símil", expresó.

El regidor añadió que la propia municipalidad cercó y desmanteló el árbol para evitar nuevos descontentos tras el último ocurrido con un tiktoker que fue detenido tras vandalizarlo.

"Este año me deja varias enseñanzas: que no tenemos liderazgo de la señora Cubas en la provincia y que el manejo del dinero público deja mucho que desear. Este árbol es el símil de su gestión: no hay nada, hay un vacío en la ciudad", enfatizó.

#Chiclayo: Iniciaron los trabajos de los obreros en la estructura del polémico árbol navideño instalado en el parque principal de la ciudad.



*Bajo resguardo del personal municipal, los ciudadanos tienen expectativa en el resultado de la producción que obtendrá...



1/2 pic.twitter.com/xYZEdVSPzE — Edison Rentería (@edisonral) December 12, 2025

La polémica expone no solo el cuestionamiento a un gasto municipal de S/20 mil, sino también un debate sobre liderazgo y transparencia en la gestión edil. Lo que debía ser un símbolo festivo terminó convertido en metáfora de la administración local, con críticas que apuntan directamente a la conducción política de la ciudad.