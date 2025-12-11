Presidente José Jerí presentó descargos ante el JEE y niega infracción contra neutralidad electoral

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

Ante la acusación del Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 de vulnerar la neutralidad electoral, el presidente de la República José Jerí, ofreció sus descargos formales. Mediante un documento remitido a la entidad, niega que haya incurrido en proselitismo político cuando participó en un programa de televisión.

No elogió a agrupación política

El jefe de Estado se dirigió a la oficina que le abrió investigación al presuntamente haber favorecido al partido Somos Perú, al cual pertenece. Su argumento descarta que haya incurrido en dicha falta, por lo que pide que se le quite responsabilidad, debido a que sus respuestas se dieron en un contexto periodístico.

"Declare no haber mérito para atribuirme responsabilidad por vulneración del principio de neutralidad electoral, según lo dispuesto en el numeral 32.1.2 del artículo 32 y de conformidad con el literal b) del artículo 33° de dicha norma reglamentaria, en consecuencia, ordene el archivamiento de la presente causa", indica el texto.

La postura del mandatario cuestiona el informe técnico del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), considerando que la imputación se realizó sobre la base de interpretaciones subjetivas y son carentes de evidencia. Agrega que la acusación no prueba de que sus expresiones hayan favorecido explícitamente a una agrupación política.

El pasado martes el JEE Lima Centro 1 le dio 24 horas de plazo al presidente de la República y a sus ministros para que realicen sus descargos por la presunta infracción contra la neutralidad electoral. Aunque esta recaía sobre Jerí Oré, se notificó a todo su gabinete, por lo dispuesto en el artículo 128 de la Constitución Política del Perú.

¿Qué dijo Jerí en el programa de TV?

Invitado al programa 'El Valor de la Verdad', el jefe de Estado respondió a una serie de preguntas formuladas por el presentador. Una de las interrogantes fue por su afiliación al partido fundado por el exalcalde de Lima y candidato a la presidencia, Alberto Andrade, fallecido en 2009.

"Yo vengo de una escuela municipalista como es Somos Perú, mi único partido, como tal, mi único amor, como se podría decir... Hay un sentimiento de pertenencia y de representatividad, el partido siempre ha estado con la democracia", sostuvo el mandatario.

