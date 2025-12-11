César Nakasaki sobre anuncio de Tomás Gálvez para desactivar equipos especiales: "Le diría que reflexione"

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El anuncio del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, sobre la disolución de los Equipos Especiales del Ministerio Público generó debate en el ámbito jurídico.

En entrevista con Exitosa, el abogado penalista César Nakazaki calificó la medida como "un tema discutible" y exhortó al titular del Ministerio Público a reflexionar antes de concretar la decisión.

Nakazaki recordó que, al inicio de su carrera, trabajó en distintos equipos especiales y que su experiencia le permite afirmar que estas unidades son necesarias en el sistema de justicia penal peruano.

"Lo que son juzgados y fiscalías ordinarias nunca han estado en capacidad de enfrentar a la gran criminalidad. Otra cosa es que determinados grupos especiales no funcionen bien", señaló.

El abogado penalista considera que los equipos especiales son los únicos capaces de llevar casos complejos.

Equipos imperfectos, aunque necesarios

El abogado reconoció que no todos los grupos especiales funcionan de manera adecuada, pero subrayó que la solución no es eliminarlos. "El remedio es bueno, pero a veces los médicos lo aplican mal", comparó.

En ese sentido, sostuvo que lo correcto es corregir las deficiencias y fortalecer las capacidades de estas unidades. Nakazaki también insistió en que Gálvez debería reconsiderar su postura.

"A él, al parecer, no le gustan los equipos especiales. Y en mi experiencia, con todo el respeto que le tengo porque es un fiscal muy bien formado e incluso ha integrado grupos especiales, creo que decir 'no sirven los equipos especiales' no me parece lo correcto a la realidad peruana", subrayó.

El caso Lava Jato como ejemplo

El penalista también se refirió al Equipo Especial Lava Jato, destacando que su trabajo permitió avanzar en procesos contra expresidentes.

Según explicó, el grupo tuvo que decidir si priorizar políticos o empresarios brasileños, y al optar por los primeros, logró obtener pruebas que hoy permiten condenar a dos exmandatarios. "Lo que se propuso, lo ha ido logrando", sostuvo.

Nakasaki afirma que sin los equipos especiales como Lava Jato, no se habría logrado las sentencias contra expresidentes.

La propuesta de disolver los equipos especiales abre un debate sobre la capacidad del sistema judicial para enfrentar delitos complejos como corrupción, crimen organizado y narcotráfico. Para Nakazaki, la existencia de estas unidades es indispensable, aunque reconoce que requieren ajustes y supervisión constante.

El anuncio de Tomás Gálvez ha generado preocupación en sectores jurídicos. La exhortación de César Nakazaki apunta a preservar estas unidades como herramientas clave contra la gran criminalidad, corrigiendo sus fallas pero evitando su eliminación, lo que enfrenta la necesidad de reformas y el riesgo de debilitar la lucha contra delitos de alto impacto.