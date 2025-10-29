Voraz acto de violencia en Callao: Ciudadano extranjero agredió a vigilante de centro médico

29/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Momentos de terror se apoderaron de los testigos de un salvaje acto de violencia por parte de un ciudadano extranjero que agredió a un vigilante de posta médica, en el Callao.

Ciudadano extranjero agrede a vigilante

El hombre de nacionalidad colombiana identificado como Jhojan Ortiz, de 32 años, ingresó gritando al centro de salud Palmeras de Oquendo, administrado por el Gobierno Regional del Callao, y desató el pánico, el último lunes 27 de octubre.

De acuerdo con la información inicial, Ortiz ingresó gritando y alterando el orden del recinto médico, activando de esta manera la rápida intervención del personal de seguridad.

Ante el accionar del hombre, el vigilante intentó controlar la situación y retirarlo del local, pero el extranjero reaccionó con agresividad, desencadenando un enfrentamiento que generó temor entre los pacientes y trabajadores.

Las imágenes que se difundieron muestran los momentos de tensión ocurridos en el interior de este establecimiento médico, en el que algunas personas buscaron refugio mientras que otras intentaban que el hombre oriundo de Colombia se calmara.

Inclusive, este incidente voraz irrumpió la atención de varios pacientes, incluyendo adultos mayores y niños que se encontraban esperando su turno de atención.

Presentaron denuncia ante acto de violencia

Un dato relevante es que, residentes de la zona informaron a América Noticias que no es la primera vez que este ciudadano extranjero reacciona de manera violenta, debido a que en anteriores ocasiones habría mostrado comportamientos agresivos similares con vecinos y escolares del Callao.

Un día después de este hecho de violencia, el martes 28 de octubre, la denuncia llegó a la comisaría de Oquendo. Frente a ello los efectivos policiales dieron con su paradero y ubicaron a Jhojan Ortiz, quien se encontraba ocupando un terreno que no le pertenecía.

Pese a ello, actualmente el hombre se encuentra en libertad y con paradero desconocido. En referencia a ello, no se ha informado sobre una orden de captura o denuncia formal en su contra porparte de las autoridades del centro médico.

Por su parte, personal del establecimiento de salud ha exigido que exista mayor seguridad y los vecinos solicitan que se tomen medidas concretas en este caso.

En síntesis, momentos de terror se apoderaron de los testigos de un salvaje acto de violencia por parte de un ciudadano extranjero que agredió a un vigilante de posta médica, en el Callao. Un día después de protagonizar este hecho, el hombre de nacionalidad colombiana fue arrestado por agentes policiales de la comisaría de Oquendo.