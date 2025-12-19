Jorge Fossati explota y tilda de "bobos" a exfutbolistas que lo acusan de dejar Universitario por dinero

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La salida de Jorge Fossati de Universitario de Deportes volvió a encender la polémica. Luego de varios rumores, el técnico uruguayo se pronunció este viernes 19 en Doble Punta y apuntó sin pelos en la lengua contra exjugadores que lo criticaron, a quienes calificó como "bobos".

Fossati responde a los rumores

Durante la entrevista, Jorge Fossati se refirió a las versiones de un exjugador que aseguró que el entrenador había pedido el doble para seguir en la 'U'.

"Yo hice un pedido de aumento, pero para mi comando técnico, porque gracias a ellos las cosas habían salido bien en todo sentido para el club, y pensé que lo ameritaba. Nunca lo puse como condición", explicó el uruguayo.

Además, se refirió a quienes difundieron información errada sobre su supuesta exigencia:"Hay algún bobito que no sé de dónde saca la información tan errada; no sé si es inocente y cree en fuentes que no son, o si tiene algún interés que yo no conozco".

"Si fuera por dinero, no hubiera venido a Perú, no hubiera ido a Universitario; habría ido a lugares donde tuve y tengo ofertas, donde las cifras son totalmente diferentes. El tiempo le dirá al hincha que yo jamás le mentí y que le han mentido mucho", añadió.

¿Jorge Fossati contra Carlos Galván?

Aunque Jorge Fossati no dio nombres, muchos interpretaron que sus palabras estaban dirigidas a Carlos Galván, quien días antes había comentado sobre la salida del técnico.

"Para mí, lo de Fossati, que dicen que puso un montón de trabas para que Universitario lo suelte, es que para mí tiene algo de afuera, de mucho más dinero. Para mí, por lo que se comenta y por la información que yo manejo, tuvo una oferta de la Selección de Costa Rica", señaló Galván en A la cama con el Rei.

Jorge Fossati se rinde ante Álex Valera

En la misma entrevista, Jorge Fossati habló sobre cómo ha crecido Álex Valera en los últimos años y cómo se convirtió en uno de los jugadores más importantes del equipo y clave para el tricampeonato.

"Lo de Álex me parece que, de todos los que tuve, fue el que más ha madurado, como jugador y como persona", indicó.

Pero también sorprendió al contar que, durante el partido contra ADT en Tarma, habló cara a cara con Álex Valera y le recordó que antes muchos pedían que se fuera, y cómo todo eso cambió gracias a su buen rendimiento.

"Hace no mucho, en Tarma, le dije que si no se daba cuenta de todo lo que había madurado y que 'A vos, en el 2023, te hubieran echado 10 veces y ahora no solo no te echan, sino que vos te preocupás por tus compañeros'. En el 2023 era el que buscaba líos y ahora es el que separa", expresó.

Jorge Fossati rompió su silencio y aclaró que su salida de Universitario no tuvo nada que ver con dinero, desmintiendo las acusaciones de exfutbolistas que lo señalaron por supuestas exigencias económicas.