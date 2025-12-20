Néstor Gorosito rompe su silencio y critica a Alianza Lima por la salida de Erick Noriega

20/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La salida de Néstor Gorosito de Alianza Lima generó mucho ruido, pero ahora el técnico argentino se animó a hablar y contó su versión de los hechos. Además, aprovechó para criticar duramente la venta de Erick Noriega, señalando que fue un golpe fuerte para su equipo y dejando claro que no estuvo de acuerdo con la gestión del club.

Gorosito habla sobre su salida de Alianza

Después de terminar su etapa en Alianza Lima, Néstor Gorosito regresó a Argentina para pasar los últimos días del 2025 con su familia.

El adiós no fue sencillo. El técnico se fue tras la caída ante Sporting Cristal, que dejó al equipo fuera de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

"Renovamos en octubre y no alcanzamos a clasificar de forma directa a la fase de grupos de la Libertadores. Rescindimos el contrato y nos vinimos", declaró Néstor Gorosito en conversación con Sebastián Vignolo.

Además, el técnico argentino recordó que había sido voceado para asumir la Selección peruana, pero las circunstancias en Alianza Lima marcaron otro rumbo.

'Pipo' aseguró que si Alianza Lima hubiera eliminado a la Universidad de Chile y llegado a las semifinales de la Copa Sudamericana, sus chances de ser elegido como técnico de la selección peruana habrían sido altísimas.

"Si le ganábamos a la U de Chile, teníamos muchas posibilidades de ir a la selección. Creo que habríamos tenido chances", expresó.

La polémica con Erick Noriega

Uno de los puntos más delicados que tocó Nésto Gorosito fue la venta de Erick Noriega al Gremio de Brasil. Según el 'Pipo', la decisión afectó directamente al equipo.

"Pero, en el medio, el club antes de jugar vendió al número '5' a Gremio, el cual para nosotros era un jugador importante, era importantísimo", señaló. Néstor Gorosito dejó entrever que esta operación debilitó la estructura que había formado.

A pesar de todo, el técnico destacó aspectos positivos de su paso por el club. "En líneas generales, internacionalmente hicimos una campaña que hace 40 años no hacía. Sin ganar en Brasil, un montón de cosas. Metimos a 8 jugadores a la selección", concluyó.

Así le fue a Gorosito en Alianza Lima

Durante su gestión, Néstor Gorosito dirigió 55 partidos, con un registro de 28 victorias, 15 empates y 12 derrotas en competencias como la Liga 1, la Conmbebol Libertadores y la Sudamericana.

