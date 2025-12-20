Romina Gachoy revela que Angie Jibaja volvió a ver a sus hijos y los terminó decepcionando

20/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El nombre de Angie Jibaja vuelve a sacudir la farándula luego de que Romina Gachoy contara detalles del reciente reencuentro de la actriz con sus hijos. Aunque la intención era darles una nueva oportunidad, la situación terminó siendo dolorosa y, una vez más, los menores quedaron decepcionados.

Angie Jibaja volvió a ver a sus hijos

Según relató Romina Gachoy, el reencuentro entre Angie Jibaja y sus hijos se dio luego de cuatro años de distancia.

Como se recuerda, los menores viven bajo el cuidado de su padre, Jean Paul Santa María, y de la modelo uruguaya, quienes se han convertido en sus principales figuras parentales.

Romina Gachoy explicó que la decisión no fue sencilla. Incluso, reveló que los niños inicialmente no querían ver a su madre y así se lo hicieron saber a su abuela.

Sin embargo, tras una larga conversación, ella logró convencerlos de darle una oportunidad, apelando a la esperanza de que esta vez las cosas serían diferentes.

"Ellos le dijeron a su abuela que no querían verla. Sin embargo, hablé con ambos y logré convencerlos, después de una larga charla, para que la perdonen y le den una oportunidad", contó Romina Gachoy.

Angie Jibaja generó nuevo conflicto

La ilusión duró poco. Romina Gachoy aseguró que, pese a haberle pedido encarecidamente a Angie Jibaja que actuara con responsabilidad, la actriz volvió a generar un conflicto al publicar comentarios en redes sociales sobre una supuesta crisis matrimonial entre ella y Jean Paul Santa María.

Para la uruguaya, estas publicaciones afectaron directamente a los menores, quienes se sintieron nuevamente expuestos y defraudados.

"Le pedí por favor que no les haga daño, que haga las cosas bien, y ella me prometió no volver a decepcionarlos. El resultado es que nuevamente los vuelve a decepcionar con sus comentarios en redes sociales. Otra vez no quieren verla", añadió la cantante.

Romina Gachoy también descartó que exista una crisis en su matrimonio y aclaró que, aunque tenía planes de viajar a España por trabajo, decidió no aceptar propuestas si no era junto a su familia.

"No existe una crisis, pero nuevamente ella ha salido a hablar mal de nosotros en sus historias, a pesar de que nuestro hijo le pidió que dejara de hablar mal de su familia. Esa fue una de las condiciones que le puso para verla y es lo primero que hace", finalizó.

La respuesta de Angie Jibaja

Por su parte, Angie Jibaja utilizó una transmisión en TikTok para arremeter contra Jean Paul Santa María y Romina Gachoy, responsabilizándolos de cualquier situación que puedan enfrentar sus hijos.

"Si a alguno de mis niños les pasa algo, le echo directamente la culpa a Jean Paul Santa María y su esposa. Es increíble que los dejen salir caminando del colegio a la casa con toda la inseguridad que existe. Mis niños son sanos, son inocentes", expresó.

Además, lanzó fuertes acusaciones al asegurar que los menores serían castigados por lo ocurrido: "Por yo haber hablado hoy con ustedes, seguramente van a tener un castigo. No es novedad: los van a castigar, los van a torturar".

La revelación de Romina Gachoy vuelve a poner en el centro de la polémica a Angie Jibaja, luego de confirmar que volvió a ver a sus hijos, pero el encuentro terminó decepcionándolos.