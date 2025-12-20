Ethel Pozo rompe en llanto al anunciar su salida de 'América Hoy' tras más de ocho años al aire

20/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ethel Pozo anunció que se iba de América Hoy, el programa que estuvo conduciendo por más de ocho años. Entre lágrimas, no dejó de agradecerle a la televisora y a todos los que la acompañaron en este largo camino.

Ethel Pozo anuncia su salida de 'América Hoy'

Durante la transmisión en vivo, Ethel Pozo dirigió sus primeras palabras a América Televisión, expresando su gratitud por la oportunidad y el crecimiento que vivió en la conducción.

La hija de Gisela Valcárcel recordó sus inicios y destacó que cada proyecto le permitió aprender de errores y aciertos, fortaleciendo su carrera en la televisión.

"Agradecerle a América Televisión por haber sido mi casa estos ocho años y medio, porque hoy es mi último día en programa en vivo en esta casa que me ha dado tanto", expresó conmovida. "He crecido muchísimo, he cometido errores y también aciertos (...) me voy supercontenta".

El anuncio no solo tocó a Ethel Pozo, sino también a sus compañeros, quienes no dudaron en dedicarle palabras llenas de cariño y reconocimiento.

Janet Barboza le dijo: "Solo tengo cosas buenas que decir, eres una extraordinaria compañera, eres una gran mujer".

Por su parte, Edson Dávila rompió en llanto al dirigirse a Ethel Pozo: "Desde que entré, justo hablaba con Carloncho y le decía que estoy con un nudo en la garganta. Te quiero mucho, contigo aprendí un montón también, no me gusta llorar, pero te tengo mucho cariño. Te admiro mucho".

Ethel Pozo agradece a sus colegas y directivos

Ethel Pozo también recordó los inicios de su carrera en la televisión, señalando que todo comenzó en 2017, gracias al apoyo de Eric Jurgensen y GV Producciones.

Desde aquel casting con Yaco Eskenazi, surgieron programas como Mi mamá cocina mejor que la tuya, En esta cocina mando yo, El show después del show y finalmente América Hoy.

Durante su despedida, Ethel Pozo agradeció a los directivos y colegas que confiaron en su trabajo, incluyendo a Erick Jurgensen, Pablo Massi, Fernando Muñiz y Jorge Gripa, su jefe directo.

La conductora enfatizó que cada proyecto la ayudó a crecer profesionalmente y a vivir momentos inolvidables junto al público y su equipo.

Sobre sus futuros proyectos, Ethel Pozo fue cautelosa y no reveló detalles, aunque dejó entrever que vienen nuevos retos: "Se vienen cosas hermosas, pero por respeto a esta casa no lo voy a decir aquí".

La salida de Ethel Pozo de América Hoy marca el fin de una etapa llena de emociones, logros y aprendizajes para la conductora. Tras más de ocho años al aire, la hija de Gisela Valcárcel se despidió entre lágrimas, agradecida con la televisora, sus compañeros y el público.