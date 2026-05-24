Debate técnico 2026: Roberto Burneo reconoce que confianza del electorado ha sido afectada tras las elecciones

24/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En la inauguración del debate técnico de la segunda vuelta electoral, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, sorprendió al admitir públicamente que la credibilidad del sistema electoral se encuentra debilitada.

El mensaje, pronunciado en la sede institucional del JNE, marcó el inicio de una jornada clave en la que los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú exponen sus propuestas programáticas.

Reconocimiento de la crisis

Burneo señaló que las deficiencias logísticas registradas en la primera vuelta del 12 de abril afectaron directamente la confianza ciudadana. Reconoció que existe una percepción de disminución en la credibilidad del sistema y aseguró que el organismo trabaja para revertirla mediante acciones concretas.

"La democracia no solo se fortalece con el acto de votar, sino cuando los ciudadanos cuentan con información suficiente para tomar decisiones libres y responsables", afirmó, subrayando la necesidad de recuperar legitimidad institucional.

#Voto2026 Roberto Burneo, presidente del JNE: "Estamos articulando de manera más cercana con la ONPE porque estamos involucrados en el proceso [...] Entendemos que la confianza y credibilidad del sistema electoral está venida a menos" ► https://t.co/zLv8mA77jr pic.twitter.com/RETvUYDwj8 — América Noticias (@noticiAmerica) May 25, 2026

Medidas anunciadas

Entre las acciones inmediatas, Burneo anunció el despliegue de más de 26 mil fiscalizadores para supervisar la segunda vuelta, además de reuniones permanentes con la ONPE para monitorear etapas críticas como la impresión y distribución del material electoral.

También destacó la habilitación de plataformas abiertas al público para transparentar cada fase del proceso y la convocatoria de un comité de expertos que evaluará las "lecciones aprendidas" de la primera jornada y no repetir los mismo errores.

El presidente del JNE resaltó asimismo la reactivación de la plataforma Voto Informado con inteligencia artificial, que en la primera vuelta superó los 65 millones de visitas. Esta herramienta permite consultar hojas de vida y planes de gobierno, reforzando el acceso ciudadano a información política antes de acudir a las urnas.

#LoÚltimo "No va a suceder ninguna incidencia entorno a lo que pasó en la primera vuelta", pdte. del JNE asegura que #no se repetirá el #caos de la primera vuelta. Frente a mi pregunta, Burneo ha recalcado que este #7DeJunio no caben las denuncias de #fraude.



Via @exitosape pic.twitter.com/wikRnvymjT — Omar Coca (@OmarCoca_) May 25, 2026

El debate técnico enfrenta a seis representantes de cada partido en bloques temáticos como reforma del Estado, juventud y deporte, agricultura, medio ambiente, infraestructura, economía, empleo y salud. La expectativa es alta, pues se trata del primer encuentro oficial de segunda vuelta y un espacio clave para que los ciudadanos contrasten propuestas.

El reconocimiento de Burneo sobre la crisis de confianza marca un punto de inflexión en el proceso electoral. Al admitir que la credibilidad "está venida a menos", el JNE busca recuperar legitimidad mediante fiscalización reforzada, coordinación institucional y transparencia informativa.

En un contexto de alta tensión política, el mensaje del titular del JNE no solo inaugura el debate técnico, sino que también abre un camino de reflexión sobre la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana en las elecciones peruanas.