Crisis en Bolivia: Evo Morales exige nuevas elecciones y la salida del presidente Rodrigo Paz

24/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, exigió la renuncia del mandatario Rodrigo Paz y propuso comicios anticipados en un plazo de noventa días, argumentando que una transición inmediata es la única vía para pacificar un país paralizado por bloqueos y una asfixiante escasez de dólares.

El ultimátum de Evo Morales

La crisis en Bolivia escaló drásticamente luego de que el líder cocalero condicionara el cese de las movilizaciones a la salida del jefe de Estado. Las protestas rurales mantienen bloqueadas las principales carreteras hacia La Paz, lo que ha generado una inflación acelerada y desabastecimiento crónico de alimentos.

🇧🇴 El prófugo de la justicia y expresidente de Bolivia, Evo Morales, exige la convocatoria de elecciones anticipadas en un plazo de 90 días como única vía para pacificar el país. pic.twitter.com/qonXO4zoaV — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 24, 2026

Según el programa radial Kawsachun Coca, Morales sostuvo que la renuncia del jefe de Estado y la posterior designación de un mandatario transitorio evitarían que se registren más víctimas en las calles, debido a que el actual gobierno carece de capacidad para resolver las demandas.

"Una decisión suicida, militarizar, o la pacificación, transición, elección en 90 días", indicó.

El exmandatario enfatizó que el país se encuentra ante dos caminos excluyentes para frenar el conflicto civil. Además, la persistencia de las medidas de fuerza en las regiones clave continúa interrumpiendo el suministro logístico de medicamentos y combustibles, agravando la situación de vulnerabilidad social.

La respuesta del gobierno boliviano

Por su parte, la administración del presidente Rodrigo Paz rechazó tajantemente las presiones de los sectores cocaleros y denunció ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) que estas acciones sistemáticas buscan desestabilizar por completo el orden democrático e imponer un quiebre constitucional.

Según el vocero presidencial, José Luis Gálvez, los bloqueos promovidos por la oposición civil organizada afectan directamente la distribución de oxígeno medicinal en los hospitales. Esta preocupante situación de desabastecimiento ya provocó muertes por la falta de una atención médica oportuna y de traslados de emergencia.

"No pienso irme, sino dejar un mejor país al terminar mi mandato", respondió.

El gobernante boliviano ratificó su permanencia en el cargo y vinculó directamente el deterioro financiero actual con las gestiones gubernamentales pasadas. El jefe de Estado argumentó que el mandatario anterior agotó las reservas internacionales, dejando un escenario económico devastado y altamente vulnerable.

El expresidente se encuentra prófugo.

La actual administración enfrenta una compleja combinación de recesión interna, caída drástica de las exportaciones y una profunda fragilidad institucional. Sin embargo, las autoridades aseguran que mantener el mandato constitucional es indispensable para garantizar la estabilidad económica frente a las presiones políticas ejercidas por el evismo.

Ante ello, el conflicto mantiene en vilo a la región ante el riesgo latente de un desborde social mayor. El desenlace institucional dependerá de las negociaciones urgentes.