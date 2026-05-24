Luis Galarreta arremete contra Roberto Sánchez previo al debate técnico: "Nosotros no hemos cambiado de postura"

24/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En la antesala del debate técnico de hoy entre los equipos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, el excongresista Luis Galarreta, candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, lanzó un mensaje que apunta directamente a su contendor.

Con tono firme, aseguró que su partido mantiene la misma línea programática desde la primera vuelta, diferenciándose de lo que considera contradicciones en el discurso de Sánchez.

"Nosotros no hemos cambiado de postura"

Galarreta subrayó que el plan "Perú con Orden" sigue siendo el mismo, con ajustes menores pero sin cambios de fondo, en comparación a las propuestas y afirmaciones que hoy sostiene el candidato de Juntos por el Perú.

"Nuestro plan es el mismo de la primera vuelta. No es que primero creamos que un asesino de policías puede encargarse de la seguridad y después lo queramos desconocer, o que primero queramos sacar a [Julio] Velarde [del Banco Central] y luego queramos tomar un café con él. Nosotros no hemos cambiado de postura. Seguimos en lo mismo".

Así lo señaló Galarreta, en clara referencia a las posturas cambiantes de Sánchez. El excongresista insistió en que Fuerza Popular no ha variado su visión y que sus técnicos demostrarán coherencia en el debate.

🔴🔵El candidato a vicepresidente de Fuerza Popular, Luis Galarreta, cuestionó que el equipo técnico de Juntos por el Perú esté conformado por exfuncionarios del gobierno de Pedro Castillo. Además, reveló las actualizaciones realizadas al plan de gobierno de su organización. pic.twitter.com/OXtdJ8ZWn2 — Exitosa Noticias (@exitosape) May 25, 2026

Las contradicciones de Sánchez

El mensaje de Galarreta se enlaza con las críticas que diversos analistas han hecho sobre el candidato de Juntos por el Perú. Durante la primera vuelta, Sánchez mostró cercanía con figuras como Antauro Humala, pero en la segunda ha intentado deslindarse de esa relación.

Algo similar ocurre con su postura frente a Julio Velarde, presidente del BCR: de prometer su salida inmediata, ahora plantea un diálogo previo antes de tomar decisiones. Estas variaciones han sido interpretadas como intentos de moderación, aunque también como señales de falta de consistencia política.

En un escenario electoral ajustado, la estrategia de Fuerza Popular apunta a diferenciarse de un rival que, según sus críticos, llegó a la segunda vuelta con un discurso radical que ahora intenta suavizar.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | En declaraciones a Exitosa, el candidato Roberto Sánchez expresó su respaldo a lo manifestado por Pedro Francke, quien aseguró que Antauro Humala no es parte del equipo económico ni del proyecto de Juntos Por el Perú.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital... pic.twitter.com/wXkKHEN7Qi — Exitosa Noticias (@exitosape) May 22, 2026

Keiko también ha cambiado de estrategia, según analista

Sin embargo, voces como la del analista Enrique Castillo advierten que Keiko Fujimori también ha modificado su estrategia comunicativa. Castillo, en diálogo con Exitosa, señaló que la candidata ha dejado de atacar a la izquierda como bloque y ahora se presenta como opción de unidad nacional, apelando a la "blanquirroja" como símbolo integrador.

Además, ha marcado distancia con la figura de su padre, Alberto Fujimori, para proyectar un mensaje de gobernabilidad más amplio. En ese sentido, la afirmación de Galarreta sobre la "coherencia absoluta" de Fuerza Popular contrasta con la lectura de quienes ven un viraje discursivo en la propia candidata.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista para Exitosa, el periodista y analista político Enrique Castillo señaló que Keiko Fujimori ha identificado y cambiado algunos aspectos de su discurso. Resaltó que ahora enfatiza el proteger al país y ya no ataca a su contendor como... pic.twitter.com/qsu945U4Ej — Exitosa Noticias (@exitosape) May 23, 2026

El cruce de mensajes previo al debate técnico refleja la tensión de la segunda vuelta. Mientras Galarreta insiste en la coherencia de Fuerza Popular y cuestiona las contradicciones de Sánchez, los analistas recuerdan que ambos candidatos han ajustado sus discursos para captar al electorado indeciso.

El encuentro de hoy pondrá a prueba no solo la solidez de los planes de gobierno, sino también la capacidad de cada equipo para sostener narrativas que convenzan a un país dividido y expectante.