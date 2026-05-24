Segunda vuelta presidencial: Representantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú se miden hoy en debate técnico

24/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Este domingo 24 de mayo, a partir de las 8:00 p. m., los equipos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú sostendrán un debate técnico en la sede del Jr. Nazca del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La jornada de hoy marca el inicio del camino a la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori Higuchi y Roberto Sánchez Palomino, quienes debatirán el domingo 31 de mayo, en el Centro de Convenciones Lima.

🔴🔵 #ExitosaPerú | Hoy a partir de las 8 de la noche se realizará el debate técnico entre los equipos de Keiko Fujimori, Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. Hoy se tocarán 6 temas importantes.



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Metodología y temas definidos

Tal como fuera anunciado desde el JNE, los temas a tratar en el debate técnico son los siguientes: Reforma del Estado, juventud y deporte, agricultura y medio ambiente, infraestructura, economía y generación del empleo, y salud.

Tras realizarse el sorteo de orden de temas e intervenciones a cargo de los representantes de ambas organizaciones políticas, la metodología quedó establecida de la siguiente manera:

Reforma del Estado (Juntos por el Perú-Fuerza Popular) Juventud y deporte (Fuerza Popular - Juntos por el Perú) Agricultura y medio ambiente (Juntos por el Perú - Fuerza Popular) Infraestructura (Fuerza Popular - Juntos por el Perú) Economía y generación del empleo (Juntos por el Perú - Fuerza Popular) Salud (Fuerza Popular - Juntos por el Perú)

¡Este domingo 24 de mayo es el Debate Técnico entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú!#DebatePresidencialJNE #VotoInformado#EG2026 #SegundaVuelta pic.twitter.com/p8gz5fFHyN — JNE Perú (@JNE_Peru) May 23, 2026

Vale mencionar que, el debate técnico tendrá una duración aproximada de 1 hora y 40 minutos y cada intervención contará con un tiempo de siete minutos. Asimismo, los moderadores serán los periodistas Carlos Villarreal y Fátima Chávez.

Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral hace un llamado al respeto, tolerancia y transparencia

El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral se dirigió este lunes 18 de mayo a los candidatos presidenciales, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, a que fomenten un clima de paz, en el marco del proceso electoral que tendrá su fecha definitiva, el próximo domingo 7 de junio, día de la segunda vuelta.

"A ambos candidatos presidenciales, como líderes de los partidos políticos en contienda, a requerir públicamente a sus partidarios, simpatizantes y/o adherentes, que toda actividad de campaña que realicen verse dentro de los márgenes del respeto, tolerancia y transparencia, tal como se comprometieron sus partidos políticos al suscribir el Decálogo del Pacto Ético Electoral", señala el pronunciamiento.

Pronunciamiento del Tribunal de Honor del #PactoÉticoElectoral por un proceso electoral participativo, respetuoso y ético. pic.twitter.com/ZsY3cF10sL — JNE Perú (@JNE_Peru) May 18, 2026

Del mismo modo, también hicieron un llamado a la población, a informarse sobre los planes de gobierno de los dos candidatos, ingresando al portal voto informado que tiene el JNE, mediante el siguiente enlace.

Desde el JNE continúan trabajando en el marco de sus competencias para la realización de ambas jornadas de exposición de propuestas, confiando en que la población se mantenga informada para emitir un voto responsable en dos semanas.