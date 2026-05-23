Tomás Gálvez anuncia que fiscalizarán locales de ONPE durante segunda vuelta: "Que cumplan con sus deberes"

23/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Quedan poco más de dos semanas para que se lleve a cabo la segunda vuelta de las elecciones generales 2026 donde Keiko Fujimori y Roberto Sánchez lucharan por ser elegidos como el próximo presidente de la República.

Exige que cumplan con sus deberes

Por ello, entidades como el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales ultiman detalles para lo que será esta nueva fiesta de la democracia. En ese sentido, el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, envió un mensaje a ambas instituciones para que no se vuelva a cometer las mismas irregularidades de la primera vuelta.

Aquel 12 de abril, la jornada estuvo marcada por complicaciones en decenas de centros de votación por la demora en la entrega del material electoral. Incluso, en colegios del sur de Lima, las actas y cédulas nunca llegaron por lo que se tuvo que alargar las elecciones hasta el día siguiente.

Ante ello, Tomás Gálvez exigió a ambas entidades a tomar las precauciones necesarias para evitar estos inconvenientes. Eso sí, el fiscal de la Nación anunció que un equipo del Ministerio Público se desplegará ese día en los locales de ONPE para supervisar el correcto envío del material electoral.

Locales de ONPE serán fiscalizados durante la segunda vuelta.

"Por la experiencia que se ha tenido en la primera vuelta, vamos a revisar los propios locales de ONPE para obligarlos o invocarlos a que cumplan sus deberes para evitar las inconveniencias del 12 de abril como el traslado del material. Obviamente no podemos entrometernos en la gestión electoral como el escrutinio, conteo, entre otros, en eso no podemos tener injerencia", indicó.

En esa misma línea, Gálvez Villegas expresó su deseo de que los cuestionamientos de la primera vuelta no se vuelvan a dar durante la próxima jornada del 7 de junio.

"Que cumplan con sus deberes, con la experiencia que se ha tenido en la primera vuelta que se evite ese tipo de errores y que la segunda vuelta sea un proceso donde no haya cuestionamiento alguno", añadió.

Salida de Piero Corvetto e investigación a Galaga.

Es importante precisar que los inconvenientes presentados el 12 de abril originó la salida de Piero Corvetto como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y la apertura de una investigación tanto para su persona como para la empresa de transportes Galaga SAC.

De esta manera, el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, anunció que se fiscalizará los locales de la ONPE durante la segunda vuelta de las elecciones generales 2026.