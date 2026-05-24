Carlos Espá votará por Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial: "Sánchez tiene todo negativo"

24/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El excandidato presidencial por el partido político SíCreo, Carlos Espá, anunció este domingo 24 de mayo, su respaldo a Keiko Fujimori Higuchi (Fuerza Popular) de cara a la segunda vuelta del próximo 7 de junio.

A exactamente dos semanas de la decisiva jornada electoral que definirá el futuro el Perú para los próximos cinco años, el también periodista marcó distancia con Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú), al señalar que representa modelos antidemocráticos y peligrosos para nuestro país.

Advierte que vínculos de Roberto Sánchez podrían poner en peligro al país

En una entrevista brindada al Diario Trome, Carlos Espá fue tajante al afirmar que las relaciones del candidato de la izquierda podrían poner en peligro a la democracia e institucionalidad del país. En ese sentido, aseveró que Roberto Sánchez tiene "todo negativo", por lo que descartó de plano apoyarlo en la segunda vuelta presidencial.

"Sánchez es regresar atrás, a las tinieblas, a Nicaragua, Cuba, Venezuela, al comunismo. Sánchez representa la unión entre el fascismo, que es Antauro, y el comunismo, que es Sánchez. Estamos contra todo eso que significa una amenaza para la libertad", señaló.

Además, calificó de "hipocresía" que el candidato presidencial intente desligarse de Antauro Humala cuando hasta hace pocas semanas se mostraban juntos. Asimismo, recordó que en un momento lo había propuesto como ministro del Interior de llegar a Palacio de Gobierno.

"Son gente mentirosa, gente falsa. El señor Antauro representa la intolerancia, el fascismo en el Perú. Y representa todo lo que significa la tiranía y la falta de democracia, al querer matar a las personas, discriminar a las personas por su opción sexual", enfatizó.

Cree que Jorge Nieto terminará respaldando al candidato de Juntos por el Perú

Pese a que el sábado 23 de mayo, Jorge Nieto anunció que viciará su voto en la segunda vuelta, así como la militancia de Partido por el Buen Gobierno, para Carlos Espá terminará siendo lo contrario, al dejar a entrever que el exministro de Defensa guarda "simpatía política" por Roberto Sánchez.

"El señor Nieto también tiene su corazoncito, yo no soy quién para dar consejos a nadie, tampoco me gusta dar consejos públicamente. Tengo la impresión de que el señor Nieto va a terminar apoyando al señor Sánchez", aseveró.

Es importante mencionar que, Ahora Nación también se pronunció este domingo 24 de mayo, dejando en claro su respaldo al candidato de Juntos por el Perú, al sostener que abstener o viciar sus votos únicamente sería beneficioso para Keiko Fujimori.

A dos semanas de la segunda vuelta, los excandidatos presidenciales empiezan a revelar su respaldo de cara al 7 de junio.