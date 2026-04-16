Roberto Sánchez llama a "defender cada voto" y rechaza pagos para "fabricar denuncias": "Eso no es democracia"

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En medio del caótico clima electoral marcado por irregularidades y acusaciones de fraude, el candidato presidencial, Roberto Sánchez, instó a otros candidatos a mostrar pruebas y llamó a "defender el voto" en lo que queda del conteo de la ONPE.

Condena narrativas de fraude sin sustento

Al 93% de los resultados electorales, el líder de Juntos por el Perú se mantiene en segundo lugar, a menos de 10 mil votos de diferencia con Rafael López Aliaga quien denunció un presunto fraude y está exigiendo al JNE la nulidad de los comicios.

Al respecto, Sánchez Palomino, quien respalda la libertad del expresidente Pedro Castillo, condenó los presuntos ofrecimientos de dinero para "fabricar denuncias y pretextos para torcer el resultado", a raíz de que López Aliaga lo haya deslizado en sus redes.

"Si hay dudas de elecciones, ellas han de sustentarse con pruebas ante autoridades, no ofreciendo dinero para fabricar denuncias y pretextos para torcer el resultado. Eso no es defender la democracia, es empujar el país al caos y desgobierno", escribió.

A su vez, el candidato adjuntó un comunicado de su partido político, Juntos por el Perú, que subraya que la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea ha descartado indicios de fraude durante los dos días de elecciones.

"Si hay dudas de elecciones ellas han de sustentarse con pruebas ante autoridades, no ofreciendo dinero para fabricar denuncias y pretextos para torcer el resultado. Eso no es defender la democracia, es empujar país al caos y desgobierno" ⁦@OEA_oficial⁩ ⁦@UEenPeru⁩ pic.twitter.com/xBa9g9BcUY — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) April 16, 2026

"Nos reafirmamos que el Perú debe sostenerse sobre un principio fundamental: la igualdad de voto. Cada voto emitido por los ciudadanos tiene el mismo valor y debe ser respetado sin distinción, sin manipulaciones y sin intentos de deslegitimación", señala el escrito.

Por ello, instaron a que las recomendaciones y apreciaciones de los organismos internacionales sean tomados "con la seriedad que corresponde por todos los actores políticos".

Asimismo, el partido de Sánchez hizo un "llamado firme" a la población a "mantener la calma, vigilancia democrática y la confianza en los canales institucionales", y exhortó a defender cada voto con firmeza.

Rospigliosi insta a que se investigue fraude electoral

Desde el Congreso, este jueves 15 de abril, Fernando Rospigliosi fue consultado por Exitosa sobre el tema en cuestión que ha puesto en tela juicio la jornada democrática y también al titular de la ONPE, Piero Corvetto.

En ese sentido, señaló que la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya han iniciado investigación para determinar a los responsables de alguna irregularidad hacia las elecciones y las sanciones a quienes corresponda.

"No pongamos más problemas a los que ya existen, dejemos que las instituciones y organismos encargados de resolver estos problemas lo hagan", indicó.

El candidato presidencial por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, rechazó presuntos ofrecimientos de dinero a cambio de "fabricar denuncias" respecto a un fraude electoral.