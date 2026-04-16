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A solicitud del congresista

Congreso pagará costos de defensa legal de Fernando Rospigliosi en proceso por difamar a Delia Espinoza

La Mesa Directiva del Congreso aprobó autorizar el pago de los costos de defensa legal de Fernando Rospigliosi, quien fue condenado, en primera instancia, a 9 años de prisión por difamación contra Delia Espinoza.

Congreso costeará defensa legal de Rospigliosi en caso de difamación contra Deli
Congreso costeará defensa legal de Rospigliosi en caso de difamación contra Deli Composición Exitosa

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 16/04/2026

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Tras la sentencia de 9 años de prisión suspendida que dictó el Poder Judicial contra Fernando Rospigliosi por difamación agravada a la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, el Congreso asumirá los gastos de la defensa legal del congresista.

Mesa Directiva aprobó financiación de defensa legal de Rospigliosi

El pasado 26 de febrero, la Mesa Directiva del Congreso aprobó autorizar este pago mediante el Acuerdo 130-2025-2026/MESA-CR, a partir de una solicitud del propio presidente del Parlamento, ahora condenado en primera instancia.

El documento establece que los funcionarios congresales accedan a la defensa legal financiada por la institución, cuando los hechos se vinculan al ejercicio de legislar. En caso se determinara responsabilidad, Rospigliosi deberá reembolsar los gastos a asumir.

Según la norma interna del Congreso y la Ley del Servicio Civil, el financiamiento aplica mientras el proceso penal esté vinculado al cargo, es decir, relacionado con sus funciones parlamentarias, como opinar, fiscalizar, legislar, etc.

Solo si hay condena firme, es decir, en segunda instancia o más, podría exigirse la devolución del dinero, por lo que esto se conocerá luego de que el PJ resuelva la apelación de Rospigliosi.

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La jueza Norma Carbajal encontró culpable al congresista de Fuerza Popular, quien llamó "aliada del terrorismo y de las economías ilegales" a la decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL) en 2025.

El juzgado consideró que las afirmaciones de Rospigliosi no formaron parte de una crítica política legítima, sino de un ataque directo.

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Esta pena privativa de la libertad es suspendida en su ejecución por el plazo de un año, bajo la observancia de estrictas reglas de conducta para evitar el ingreso efectivo a un penal.

Además, deberá efectuar el pago de una reparación civil de 200 mil soles y una multa de 62 400 soles.

El pasado 7 de abril, el PJ ya le había otorgado nueve meses de prisión suspendida en el adelanto del fallo.

Al conocer la noticia, el también aspirante al próximo Senado reaccionó inmediatamente compartiendo el extracto de video donde Carbajal le dicta la condena y arremetiendo, nuevamente, contra la justicia.

"El subconsciente afloró. En verdad, la mafia caviar izquierdista que controla el Poder Judicial, quisiera darme cadena perpetua, callarme de por vida. Pero no podrán, su final está cerca. ¡Soluciones radicales!", expresó.

El Congreso pagará costos de defensa legal de Fernando Rospigliosi en juicio por difamación contra Delia Espinoza.

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