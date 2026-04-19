Los Olivos: Fiscalía logra sentencia de 35 años de prisión a 3 extranjeros por secuestro a empresaria

19/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

En las últimas horas, la Fiscalía Penal Corporativa de Lima Norte logró una sentencia de 35 años de prisión efectiva para tres extranjeros coautores del secuestro a una empresaria en 2023, además de otros dos delitos cometidos durante el mismo suceso.

Durante el juicio oral, el fiscal provincial Yoel Valverde expulso que Franyer Silva (34), Willie Alfonzo (32) y Anderson Méndez (29), son culpables de los delitos de secuestro agravado, tentativa de homicidio calificado y tenencia y uso ilegal de armas de fuego.

35 años de cárcel para extranjeros tras tres años del secuestro

Esto se da a raíz de lo ocurrido el 22 de junio del 2023, cuando los delincuentes interceptaron a la agraviada mientras iba a bordo de su camioneta junto a su seguridad personal luego de dejar a su hijo en el colegio, en el distrito de San Martín de Porres.

Los sentenciados amenazaron a la mujer con armas de fuego para obligarla a subir al auto de ellos, pero su agente de seguridad intentó evitar el secuestro fallidamente al recibir un disparo por parte de los malhechores para poder escapar.

Pese a ello, logró advertir a agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes inmediatamente desplegaron patrullas policiales realizando el plan cerco y logrando identificar la unidad donde iba la víctima.

Extranjeros dispararon contra agente de seguridad de empresaria para lograr secuestrarla.

En medio de la persecución de los automóviles, los extranjeros abrieron fuego contra los efectivos de la PNP, quienes lograron repeler los ataques para luego capturar a los procesados en Los Olivos cuando intentaban fugar a pie.

Afortunadamente, los agentes lograron registrar el vehículo raptor, donde encontraron y rescataron a la empresaria secuestrada. En la unidad, se halló armas de fuego, con lo cual se procedió con su detención.

Como principales medios probatorios, el fiscal Valverde sustentó las actas de intervención policial y de registro vehicular, declaraciones e informes clínicos de los agraviados, videos de las cámaras de seguridad, pericias de balística forense, entre otros.

Asimismo, consigió que los extranjeros sentenciados sean condenados al pago solidario de S/ 50,000 a favor de la parte agraviada.

Trasladan a 17 internas del penal de Moquegua a Arequipa y Tacna

Bajo un fuerte operativo de seguridad, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) realizó el traslado de 17 internas del penal de Moquegua hacia los establecimientos de Mujeres Arequipa y Mujeres Tacna este domingo 19 de abril.

La diligencia, realizada en cumplimiento de la Resolución Directoral N.° 071-2026-INPE-ORSA, aplicó a mujeres recluidas por los delitos de tráfico ilícito de drogas, robo agravado, entre otros.

La Fiscalía Penal de Lima Norte consiguió 35 años de prisión efectiva para tres extranjeros por el secuestro a una empresaria.