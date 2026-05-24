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Cuestiona el presupuesto

Elecciones 2026: Ernesto Zunini cuestiona a Fuerza Popular por recortes de becas en Pronabec

El debate político se encendió tras revelarse duras críticas contra la gestión del presupuesto público en educación, donde se acusó formalmente el abandono de miles de estudiantes de bajos recursos.

Zunini responsabilizó al partido naranja.
Zunini responsabilizó al partido naranja. (Composición Exitosa)

24/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 24/05/2026

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En el reciente debate electoral, las profundas discrepancias sobre el financiamiento de la educación superior estatal se mostró en evidencia. El representante de la agrupación Juntos por el Perú apuntó directamente contra sus contrincantes, acusándolos de desatender el futuro profesional de la juventud para priorizar gastos armamentísticos.

Discrepancias por fondos de Pronabec

Durante la exposición de propuestas en el bloque de Juventud y Deporte, el debate técnico electoral elevó su temperatura de manera drástica. Los cuestionamientos directos se centraron en la falta de oportunidades para los postulantes a programas de financiamiento estatal, un problema de arrastre que afecta de manera constante a las regiones más vulnerables.

@exitosanoticias 🔴🔵El especialista del equipo técnico de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, acusó a Fuerza Popular de ser responsables de la falta de becas para estudiantes universitarios, en medio del debate del tema Juventud y Deporte. #Exitosanoticias #Elecciones #Debate #Fuerzapopular #Juntosporelperu ♬ sonido original - Exitosa Noticias

El representante de Juventud y Deporte por JP, Ernesto Zunini increpó duramente la postura de la bancada de Fuerza Popular sobre el acceso a la educación superior. El especialista cuestionó que la oposición intente levantar banderas educativas cuando sus decisiones políticas pasadas afectaron directamente el presupuesto de las becas universitarias.

"Es bueno escuchar que nuestros adversarios hablen de becas cuando dejaron fuera a 90 mil jóvenes que postularon por Pronabec con la aspiración de convertirse en profesionales, pero prefirieron comprar avioncitos de guerra", señaló.

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Prioridades presupuestales en debate

El reclamo del técnico de izquierda expuso un duro panorama sobre las vacantes limitadas que ofrece la institución de becas del Estado. Para la agrupación política, el gasto en defensa nacional no debió pasar por encima de las metas profesionales de las poblaciones vulnerables peruanas.

"Bueno, es bueno escuchar que nuestros adversarios se animen ahora a apostar por las becas después de haber dejado sentados a más de 90,000 jóvenes que postularon aspirando a acceder a una oportunidad para ser profesionales por Pronabec, pero prefirieron comprar avioncitos de guerra", indicó.

Esta declaración reabrió las tensiones históricas entre ambas agrupaciones respecto a la distribución de los recursos fiscales del tesoro público. El partido opositor defendió su enfoque de seguridad nacional, mientras la izquierda insistió en que el desarrollo del país se logra priorizando el sector educativo.

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Este encuentro técnico expone los planes sectoriales de los partidos de cara a la segunda vuelta electoral. Las decisiones sobre financiamiento público determinarán el rumbo del sistema educativo en los próximos años.

La discusión sobre las becas en Pronabec demuestra que la asignación del gasto público sigue siendo el eje central de las disputas partidarias. Las acusaciones por la compra de armamento frente a la exclusión estudiantil marcan de manera definitiva la pauta de las agendas políticas actuales.

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