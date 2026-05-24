Rosángela Barbarán arremete contra Ernesto Zunini: "¿Qué propuestas puede dar un seguidor del modelo de Venezuela?"

24/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El debate técnico de la segunda vuelta presidencial tuvo uno de sus momentos más tensos en el bloque de Juventud y Deporte, cuando Rosángela Barbarán, representante de Fuerza Popular, cuestionó duramente a Ernesto Zunini, de Juntos por el Perú.

La discusión se centró en las propuestas para la empleabilidad juvenil, pero rápidamente derivó en acusaciones ideológicas y críticas a la composición de los equipos técnicos.

Zunini planteaba la creación de un subsidio para jóvenes desempleados, con la opción de destinarlo a capacitaciones o a su primer emprendimiento. Según explicó, la medida busca dar flexibilidad a los jóvenes para decidir cómo invertir en su futuro, ofreciendo una alternativa inmediata frente a la falta de oportunidades laborales.

La respuesta de Barbarán

La réplica de Barbarán fue contundente, cuestionando la propuesta de Zunini y vinculándola además con modelos económicos que, según ella, han demostrado fracaso en el intento de solucionar las crisis de empleo.

"¿Qué propuestas nos puede dar un seguidor del modelo fracasado de Venezuela? Yo creo que los jóvenes no quieren parecerse a Venezuela".

Además, criticó la ausencia de mujeres en el equipo técnico de Roberto Sánchez, recordando que Fuerza Popular sí incluyó representantes femeninas en su delegación.

"Eso es lo que es la izquierda: utiliza a los jóvenes y a las mujeres. Hoy no trajeron a ninguna mujer a debatir, porque lo único que ellos buscan es entrar para combatir la pobreza pero la de ellos mismos", agregó.

🔴🔵 #EligeBien ✅🇵🇪 | Durante el debate técnico en el bloque sobre "Juventud y Deporte", Rosángella Barbarán, miembro del equipo de Fuerza Popular, se refirió a Alonso Zunini, de Juntos por el Perú, como "seguidor del modelo fracasado de Venezuela" durante el intercambio de... pic.twitter.com/tWlELjuY16 — Exitosa Noticias (@exitosape) May 25, 2026

Zunini responde

Zunini no se quedó callado y acusó a Barbarán de recurrir a un discurso maniqueo para asustar al electorado joven. Señaló que Fuerza Popular tiene, además, responsabilidad en la crisis de becas, recordando que más de 90 mil jóvenes quedaron sin acceso a oportunidades educativas.

"Es bueno escuchar que nuestros adversarios se animen ahora a apostar por las becas después de haber dejado sentados a más de 90 mil jóvenes que postularon a ser profesionales, prefiriendo comprar avioncitos de guerra y modernizar el centro de entretenimiento del Congreso", respondió.

El señalamiento de Zunini reavivó la controversia sobre la compra de los aviones F-16 para la Fuerza Aérea del Perú, operación que generó debate por su alto costo y por las incidencias que llevaron a suspenderla temporalmente. La crítica apuntó a que Fuerza Popular respaldó dicha adquisición, priorizando gastos militares sobre programas de becas y apoyo a la juventud.

🔴🔵 #EligeBien ✅🇵🇪 | Durante el debate técnico en el bloque sobre "Juventud y Deporte", Ernesto Zunini, miembro del equipo de Juntos por el Perú, atribuyó a Fuerza Popular la responsabilidad de la crisis de falta de becas para jóvenes por priorizar la modernización de un... pic.twitter.com/ijcFQ8X7Bx — Exitosa Noticias (@exitosape) May 25, 2026

El enfrentamiento entre Barbarán y Zunini expuso dos narrativas opuestas: Fuerza Popular se presenta como garante de propuestas sostenibles y coherentes, mientras Juntos por el Perú acusa al fujimorismo de haber limitado oportunidades educativas en favor de gastos cuestionados.

El bloque se convirtió así en uno de los más polémicos del debate técnico, mostrando cómo el tema juvenil es utilizado como terreno de confrontación ideológica y política en esta segunda vuelta.