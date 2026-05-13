Hija mayor de Pamela López desmiente a Cueva y revela origen de insultos de sus hermanos a Pamela Franco

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El drama entre Christian Cueva y Pamela López sigue sumando capítulos. Esta vez, la protagonista fue Fabiana Ríos López, hija mayor de la empresaria, quien decidió romper el silencio para responder a las acusaciones de alienación parental que el futbolista presentó en su denuncia.

Con un tono firme y emotivo, la joven desmintió que su madre y su abuela manipulen a los menores, y explicó que los insultos hacia la nueva pareja de Cueva, la cantante Pamela Franco, tienen un origen muy distinto: el bullying que los niños enfrentan en el colegio por la exposición mediática de su padre.

La denuncia de Cueva

El jugador de la selección peruana acudió a la justicia alegando que sus hijos menores habían sido inducidos a rechazarlo y a insultar a su pareja. Incluso denunció que se le impedía visitar a una de sus hijas enferma, lo que derivó en un proceso de tenencia compartida.

La acusación apuntaba directamente contra Pamela López y su madre, Beatriz Solórzano, a quienes responsabilizó de una supuesta campaña de alienación parental.

Fabiana desmiente a Cueva

Durante una transmisión en vivo a través de TikTok, Fabiana negó tajantemente esa versión, señalando que, pese a todo, su madre no dejaba que sus hijos se expresaran despectivamente de Pamela Franco

Según su relato, los niños comenzaron a repetir insultos porque eran objeto de burlas en el colegio, donde sus compañeros los acosaban con comentarios sobre la relación extramatrimonial de su padre.

Ante esa situación, Pamela López buscó ayuda profesional y una psicóloga le recomendó explicar con calma la verdad a los menores, para que entendieran lo que ocurría y pudieran manejar la presión escolar.

"Mi mamá le dijo: 'No, mi amor, tu papá está con su nueva pareja, está viviendo en otra casa y en algún momento lo vas a ver'", contó Fabiana.

Fabiana también defendió a su abuela, quien cuida a los tres hijos menores. Señaló que la mujer atraviesa un fuerte desgaste emocional y que incluso "le tiene miedo" a Cueva por la presión que ejerce en cada visita. Además, reveló que los niños no se sienten cómodos con su padre porque "los graba en todo momento", lo que aumenta la tensión y la incomodidad en cada encuentro.

Pamela López desde el reality

La empresaria, actualmente participante de La Granja VIP, se enteró de la denuncia en plena grabación y rompió en llanto durante una llamada con su hija mayor. Expresó temor por la seguridad de su madre y de sus hijos, y calificó de "descabellada" la idea de una tenencia compartida en medio de la crisis familiar.

El caso refleja cómo la exposición mediática de Christian Cueva ha impactado directamente en sus hijos, generando presuntas burlas en el colegio y reacciones emocionales que derivaron en una nueva denuncia. La historia sigue sumando capítulos, con los hijos como protagonistas involuntarios de un conflicto que parece lejos de resolverse.