Keiko Fujimori descarta que Amadeo Flores sea una cuota de poder para Fuerza Popular por parte de Balcázar

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, negó que la reciente designación de Amadeo Flores como ministro de Defensa responda a un acuerdo político. Fujimori aseguró que su partido no tiene participación en el Ejecutivo y que las decisiones del Gabinete competen exclusivamente a la gestión actual.

Trayectoria del titular de Defensa

Según el diario El Comercio, la excandidata presidencial aclaró que, aunque el actual ministro colaboró previamente con la congresista Rosángela Barbarán, dicha relación laboral no lo vincula oficialmente con la agrupación naranja. El funcionario ya ejercía funciones técnicas de alto nivel dentro del sector antes del nombramiento.

"Descarto tajantemente que el ministro de Defensa sea una cuota de Fuerza Popular. Él no es militante del partido. Si lo fuese, yo misma habría dicho que nadie participe en este gobierno de transición. Nosotros aspiramos a ser gobierno por nuestra cuenta", sentenció la lideresa.

La política detalló que el perfil de Flores es eminentemente técnico, habiéndose desempeñado anteriormente como jefe de gabinete en la misma cartera. Para Fujimori, su ascenso es una decisión administrativa del presidente y no el resultado de una negociación bajo la mesa entre bancadas.

🔴🔵 #ContraElTráfico⭐⭐ | Desde Huaycán la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se reunió con vecinos de la zona para hablar sobre la problemáticas que se viven en ese lugar. Fujimori declaró a la prensa y negó que el nuevo ministro de Defensa, Amadeo... pic.twitter.com/IE5eD5pXob — Exitosa Noticias (@exitosape) April 23, 2026

Estabilidad y proceso electoral

La postura del partido frente a la estabilidad del Gobierno se mantiene firme bajo la premisa de no generar mayor crisis política. Fujimori enfatizó que el país requiere un entorno de calma para garantizar que el cronograma electoral de las próximas elecciones generales no se vea afectado.

"Entiendo que los ánimos están caldeados. Yo creo que el presidente no ha quedado muy bien parado. Pero en estos momentos hago un llamado a la calma para que el proceso electoral siga y no hagamos ningún cambio de gobierno en el medio", expresó.

Respecto a una posible vacancia presidencial por la compra de aeronaves, Fujimori manifestó que, si bien el mandatario Balcázar enfrenta cuestionamientos, la prioridad es la continuidad democrática. La decisión final sobre esta postura será debatida por la bancada parlamentaria de Fuerza Popular en los próximos días.

En este escenario, se descarta cualquier cuota política de Fuerza Popular en el Gobierno, reafirmando que no existe una alianza con José María Balcázar ni con el nuevo ministro de Defensa, manteniendo su autonomía total de cara a los comicios que definirán el futuro del país.

Finalmente, la lideresa enfatizó que su agrupación política se mantendrá vigilante desde la oposición sin aceptar cargos en el Ejecutivo. Esta postura busca garantizar que la designación del encargado de las FF.AA. no interfiera con la transparencia electoral.