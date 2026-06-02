Segunda vuelta presidencial: ONPE ultima detalles para el traslado del material electoral a Lima y Callao

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En el marco del proceso electoral para la segunda vuelta presidencial, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que viene ultimando detalles para el envío del material electoral a Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao para la jornada de este domingo 7 de junio.

Tal como es de conocimiento, a partir de las 10:00 p. m. de este viernes 5 de junio saldrán 217 unidades del almacén del organismo electoral ubicado en Lurín, con destino a los centros de votación de la capital y el "Primer Puerto", llegando al 100 % de la meta al día siguiente.

ONPE se prepara la distribución del material electoral

A través de sus canales oficiales, la ONPE indicó este martes 2 de junio que han coordinado el despliegue de los vehículos que trasladarán el material electoral. En ese sentido, se destaca el recorrido que tendrán las unidades, el tiempo de viaje y la señaléticas que tendrán para el reconocimiento de las fuerzas del orden.

📍 Desde nuestra sede de Lurín, coordinamos el despliegue de 217 camiones que saldrán este viernes, a partir de las 10 p. m., rumbo a los locales de votación de Lima Metropolitana y el Callao con material electoral para la Segunda Elección Presidencial 2026. 🗳️ pic.twitter.com/X9CHBV7cwG — ONPE (@ONPE_oficial) June 2, 2026

Tal como ha ocurrido en la última semana con el envío del material electoral al interior del país, todas las unidades que saldrán con destino a Lima y Callao serán acompañadas por efectivos de la Policía Nacional del Perú y su recorrido estará bajo seguimiento del centro de monitoreo de la Gerencia de Gestión Electoral de la ONPE.

Cabe señalar que, el material electoral está compuesto por las cajas de sufragio y reserva, paquetes para el coordinador de local de votación, señales y rótulos, ánforas plegadas y cabinas de votación, y su traslado estará a cargo del consorcio AFE, empresa que ganó la licitación de la ONPE para su distribución.

Nuevas características de la cédula de sufragio

Para esta nueva jornada electoral, la cédula de sufragio contará con una nueva medida, siendo de: 21x15 cm, estando dividida en dos campos con las fotos de los aspirantes a llegar a Palacio de Gobierno y los símbolos de sus respectivos partidos políticos.

Con referente a la ubicación en la cédula que tendrán Keiko Fujimori Higuchi y Roberto Sánchez Palomino, la lideresa de Fuerza Popular ocupará el lado izquierdo y su contendor de Juntos por el Perú estará en el derecho.

Es importante señalar que, las posiciones fueron determinadas conforme a quiénes ocuparían los dos primeros puestos de la primera vuelta electoral llevada a cabo entre el domingo 12 y lunes 13 de abril.

Finalmente, desde la ONPE aseguran que se encuentran trabajando para que el proceso electoral se desarrolle de forma transparente, ordenada y respetuosa de la voluntad popular.