Segunda vuelta: 28 mil fiscalizadores del JNE asegurarán que se cumplan las reglas durante las elecciones

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso 28 mil fiscalizadores en todo el país con el objetivo de supervisar el cumplimiento de las reglas establecidas que rigen el proceso electoral. La medida busca reforzar los controles antes, durante y después de la jornada de votación, en un escenario donde entrar en vigencia diversas restricciones para organizaciones políticas, medios de comunicación, comercios y ciudadanos.

Entre las prohibiciones establecidas destacan la difusión de encuestas de intención de voto, la realización de actividades proselitistas dentro de los plazos permitidos y la conocida "ley seca", que restringe la venta de bebidas alcohólicas durante el fin de semana electoral.

JNE refuerza controles de normas electorales

Luis Ramos, vocero de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE, declaró que el trabajo de supervisión ya comenzó con jornadas de capacitación dirigidas al personal encargado de fiscalizar el proceso en todo el territorio nacional.

Según explicó, los fiscalizadores recibirán formación especializada para fortalecer sus conocimientos en materia electoral y garantizar una adecuada intervención frente a posibles infracciones. El objetivo es que estén preparados para actuar durante cada etapa de la segunda vuelta presidencial.

Además, el funcionario sostuvo que cada entidad que integra el sistema electoral peruano mantendrá funciones específicas y delimitadas que deberán cumplir, y que este esfuerzo responde a la necesidad de garantizar el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.

Principales sanciones

Entre las principales restricciones que ya se encuentran vigentes figura la prohibición de publicar o difundir encuestas electorales. De acuerdo con el JNE, esta medida comenzó a regir desde las 00:00 horas del lunes 1 de junio y alcanza a todos los medios y plataformas relacionados con la segunda vuelta.

Incumplir esta disposición puede derivar en importantes sanciones económicas, desde medio millón de soles, dependiendo de la gravedad de la infracción, según informó la entidad.

Respecto a las actividades políticas, Ramos señaló que los partidos y movimientos que participan en el balotaje aún podrán realizar mítines y reuniones de campaña dentro del plazo establecido, el cual termina este jueves 4 de junio.

Otra de las medidas que será supervisada de manera estricta es la denominada ley seca. La compra y venta de bebidas alcohólicas quedará prohibido desde las 08:00 horas del sábado 6 de junio y la restricción se mantendrá hasta las 08:00 horas del lunes 8 de junio. La multa por infringir esta norma puede alcanzar los S/ 3.690.

Con el despliegue nacional de fiscalizadores, el organismo electoral busca asegurar que todas las restricciones se respeten durante la recta final de las Elecciones 2026, en una jornada considerada clave para la elección del próximo presidente del Perú.