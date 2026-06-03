Papa León XIV conmueve al bendecir a bebé peruano disfrazado del pontífice antes de su liturgia

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Antes de iniciar su audiencia general en la Plaza de San Pedro, el Papa León XIV mostró un gesto de cercanía al cargar y bendecir a un bebé peruano vestido con sotana blanca y esclavina, imitando el atuendo pontificio.

El niño fue alcanzado al papa-móvil y recibió una caricia y sonrisa del Santo Padre antes de ser devuelto a sus padres. Otros dos niños también fueron bendecidos en la jornada, en medio de banderas y cánticos de compatriotas presentes en Roma.

🙏 El Papa León XIV bendice a un niño peruano vestido como pontífice y a varios compatriotas peruanos. La plaza de San Pedro en Roma fue escenario de un emotivo encuentro durante la audiencia papal del miércoles. Fieles peruanos con sus banderas participaron de la jornada y... pic.twitter.com/UIXUquKE7v — Agencia Andina (@Agencia_Andina) June 4, 2026

Mensaje de la audiencia general

En su catequesis del 3 de junio, León XIV profundizó en el sentido de la liturgia, recordando que los ritos no son un "revestimiento exterior" sino la mediación por la cual se hace presente el misterio de la fe.

Subrayó que la liturgia debe vivirse con cuerpo, mente y corazón, como una pausa que regenera y reconduce a lo esencial, y que los signos y símbolos poseen una dimensión transformadora que despierta la apertura al encuentro con Dios.

Conexión con el Perú

El vínculo del Papa con el Perú se ha expresado en múltiples gestos. El pasado 31 de enero, León XIV bendijo en los Jardines Vaticanos una estatua de Santa Rosa de Lima y un mosaico mariano con advocaciones peruanas, obras realizadas por jóvenes artesanos andinos. En esa ocasión, destacó que el gesto renovaba los lazos de fe y amistad con un país "tan querido para mí".

León XIV inaugura estatura de la santa limeña.

Visita al Perú en noviembre

La Presidencia de la República se encuentra cerca de confirmar oficialmente que el Papa León XIV visitará el Perú en noviembre de este 2026. El presidente interino José María Balcázar y el cardenal Carlos Castillo coordinaron los preparativos, que incluyen actividades en Lima y otras regiones.

Será la primera visita del pontífice al país como jefe de la Iglesia Católica, un regreso cargado de simbolismo dado que León XIV fue obispo de Chiclayo y obtuvo la nacionalidad peruana durante su labor pastoral.

El sencillo gesto de ternura hacia un bebé peruano y el mensaje sobre la liturgia como experiencia viva reflejan el estilo cercano y pastoral de León XIV. Su especial conexión con el Perú, reafirmada con la bendición de Santa Rosa de Lima y la casi confirmación de su visita en noviembre, consolidan un vínculo histórico y espiritual que promete marcar un hito en la relación entre el país y la Santa Sede.