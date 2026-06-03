Roberto Sánchez y JP no serán un gobierno de estatizaciones ni expropiaciones, afirma Ronald Atencio

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Las propuestas económicas de Juntos por el Perú volvieron al centro del debate político luego de que Ronald Atencio saliera al frente para responder a quienes cuestionan el eventual rumbo económico de la agrupación. En declaraciones a Exitosa, el excandidato presidencial afirmó que existen interpretaciones erróneas sobre el plan de gobierno y negó que contemple medidas radicales contra la inversión privada.

"Primero, no proponemos estatizaciones, no vamos a hacer un gobierno de estatizaciones, no vamos a hacer un gobierno de expropiaciones, vamos a hacer un gobierno de impulso de la economía", sostuvo.

Atencio señaló además que tampoco existe una distribución anticipada de cargos dentro de una eventual administración y destacó la presencia de profesionales especializados en temas económicos. En ese sentido, mencionó al exministro Pedro Francke como una de las figuras con experiencia en el manejo de políticas públicas.

🔴🔵 #EligeBien ✅🇵🇪 | En declaraciones a Exitosa, Ronald Atencio, excandidato presidencial, aseguró que un eventual gobierno de Juntos por el Perú no impulsará medidas de estatización ni expropiación de empresas.



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Apuesta por la estabilidad económica

El exaspirante presidencial destacó que la agrupación mantiene una posición favorable a la estabilidad monetaria y al fortalecimiento de la confianza de los inversionistas. Incluso, señaló que desde el partido no existe oposición a la continuidad de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva.

"Se ha dicho claramente, y lo ha dicho claramente Pedro Francke, que no tenemos ningún problema que Velarde se mantenga en el BCR, no existe de nuestra parte ninguna animación contra él. La estabilidad monetaria tiene que seguir, tiene que mantenerse, porque eso ayuda a todos los peruanos", afirmó.

Asimismo, descartó cualquier escenario que genere incertidumbre en los mercados. "Nosotros no buscamos ningún tipo de fuga de capitales, al contrario, queremos que vengan a invertir, pero un nivel de inversión diferente", agregó.

Industrialización y empleo formal

Atencio explicó que la propuesta económica de "Juntos por el Perú" busca superar la dependencia de la exportación de materias primas mediante una mayor industrialización. Según indicó, el objetivo es que las inversiones generen valor agregado, empleo de calidad y mejores salarios.

"No puede ser posible que sigamos siendo una economía primaria exportadora. El 50% de lo que saca el Perú es piedras y rocas", cuestionó.

También defendió la necesidad de impulsar proyectos de infraestructura como el puerto de Corío y corredores ferroviarios que permitan integrar distintas regiones del país. Para el dirigente político, estas iniciativas contribuirían a reducir la informalidad laboral y fortalecer la competitividad nacional.

Las declaraciones de Ronald Atencio buscan despejar las dudas sobre el modelo económico que impulsaría Juntos por el Perú. El ex candidato insistió en que la propuesta de su agrupación no pasa por estatizar empresas ni expropiar bienes privados, sino por atraer inversiones, promover la industrialización y generar empleo formal como herramientas para alcanzar un mayor desarrollo económico.