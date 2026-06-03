PJ rechaza medida cautelar de Renzo Reggiardo contra el JNE por no permitir la realización de elecciones complementarias en Lima

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Quinto Juzgado Constitucional de Lima rechazó la medida cautelar formulada por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, contra el acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que declaró inviable la realización de elecciones complementarias en la capital.

Como se recuerda, el petitorio fue admitido por el Poder Judicial el pasado 18 de mayo, previo levantamiento de observaciones ordenadas por la Sala. Tras realizar el análisis del caso, el juez Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán determinó que no todos los fundamentos planteados se ajustan en el artículo 19 del Código Procesal Constitucional, por lo que no podría ser admitida la demanda como tal.

(Noticia en desarrollo...)