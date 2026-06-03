Mesías Guevara evaluaría ser premier de Sánchez, pero aclara: "Siempre hemos estado en contra de una repartija"

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En exclusiva con Exitosa, Mesías Guevara, excandidato presidencial del Partido Morado, señaló que evaluaría una eventual propuesta para asumir la Presidencia del Consejo de Ministros en un gobierno de Roberto Sánchez. No obstante, precisó que su posición no responde a intereses políticos ni a negociaciones por puestos de poder.

"No estamos para pedir cargos, siempre hemos estado en contra de una repartija", indicó el excandidato presidencial.

🔴🔵 #EligeBien ✅🇵🇪 | En exclusiva con Exitosa, Mesías Guevara, excandidato presidencial del Partido Morado, señaló que evaluaría una eventual propuesta para asumir la Presidencia del Consejo de Ministros en un gobierno de Roberto Sánchez. No obstante, precisó que su posición no... pic.twitter.com/MwvQpGU7Zq — Exitosa Noticias (@exitosape) June 3, 2026

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