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Evaluaría la propuesta

Mesías Guevara evaluaría ser premier de Sánchez, pero aclara: "Siempre hemos estado en contra de una repartija"

El excandidato presidencial del Partido Morado, excandidato Mesías Guevara, señaló que evaluaría una eventual propuesta para asumir la Presidencia del Consejo de Ministros en un gobierno de Roberto Sánchez.

Mesías Guevara evaluaría ser premier de Sánchez
Mesías Guevara evaluaría ser premier de Sánchez Composición Exitosa

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 03/06/2026

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En exclusiva con Exitosa, Mesías Guevara, excandidato presidencial del Partido Morado, señaló que evaluaría una eventual propuesta para asumir la Presidencia del Consejo de Ministros en un gobierno de Roberto Sánchez. No obstante, precisó que su posición no responde a intereses políticos ni a negociaciones por puestos de poder.

"No estamos para pedir cargos, siempre hemos estado en contra de una repartija", indicó el excandidato presidencial.

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