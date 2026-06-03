JNE exige a José María Balcázar garantías para realización de la segunda vuelta en el extranjero

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Quedan pocos días para que se lleva a cabo la segunda vuelta de las elecciones generales la cual está programada para el domingo 7 de junio. Durante esta jornada, millones de peruanos deberán elegir entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez para ser el nuevo presidente de la República por los próximos cinco años.

JNE pide garantías al gobierno para segunda vuelta en el extranjero

Y en la previa de esta jornada electoral definitiva, el gobierno de José María Balcázar sorprendió a más de uno al cesar a una decena de funcionarios diplomáticos que ejercían el cargo de embajadores peruanos en diferentes países.

De acuerdo a lo informado por el Ejecutivo, las naciones que dejaron de contar con un representante nacional son: España, el Principado de Andorra, Estados Unidos, India, Bangladesh, Maldivas, Nepal, Sri Lanka, Francia y Costa Rica.

En medio de esta situación, el Jurado Nacional de Elecciones expresó su preocupación por lo que será la realización de la segunda vuelta de las elecciones generales en estos países que ahora no cuentan con un embajador.

JNE pide garantías al Ejecutivo de cara a la segunda vuelta.

A través de un oficio, la entidad exige al gobierno de José María Balcázar brindar las garantías necesarias para que los comicios puedan llevarse adelante sin ningún tipo de dificultad. De acuerdo a dicho documento, la participación de los peruanos en el exterior es clave para reforzar la democracia, además de que significa un derecho fundamental para todos ellos.

"La participación de nuestros connacionales residentes en el extranjero constituye una expresión fundamental del derecho al sufragio y un componente esencial de la legitimidad del proceso electoral, por lo que resulta necesario preservar las condiciones operativas e institucionales que permitan el normal desenvolvimiento de la jornada electoral en las distintas circunscripciones consulares", indicaron.

Tomar las medidas necesarias.

En ese sentido, en el oficio firmado por Roberto Burneo se pide al Ejecutivo que se tomen las medidas que sean necesarias para garantizar que los miles de connacionales que residen en otros países puedan ejercer su derecho a voto durante la jornada del 7 de junio.

"Agradeceré se sirva evaluar la adopción de las medidas que, en el ámbito de sus atribuciones, estime pertinentes para asegurar la continuidad operativa, el adecuado soporte institucional y la estabilidad necesaria para el desarrollo de las acciones vinculadas al proceso electoral en el exterior a realizarse el próximo domingo", añadieron.

En resumen, el Jurado Nacional de Elecciones pidió al gobierno de José Balcázar las garantías necesarias para la realización de la segunda vuelta de las elecciones en el extranjero.