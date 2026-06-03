Roberto Sánchez se pronuncia sobre la negativa de la MML de realizar su cierre de campaña en Centro Histórico

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, emitió un comunicado a través de su cuenta de X, en donde expresa su inconformidad con la Municipalidad de Lima (MUNLIMA) por no permitirle realizar su mitin de cierre de campaña en el Centro Histórico de Lima.

Sánchez emite comunicado

Sánchez expresó su disconformidad ante esta medida tomada por la MUNLIMA, alegando que no piden privilegios; sino equidad para poder desarrollar sus actividades que forman parte del itinerario de su campaña presidencial de manera regular:

"No pedimos privilegios. Exigimos igualdad de condiciones democráticas. En una elección nacional, las autoridades deben garantizar que todas las opciones puedan dirigirse libremente a la ciudadanía, respetando el orden, la seguridad y la ley", manifestó en su cuenta de X.

Asimismo, comentó que prefiere pensar que esta medida administrativa fue adoptada por funcionarios "de segundo nivel", y no del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, ya que no se ha medido el impacto democrático y político que conlleva impedir un cierre de campaña en estos momentos del proceso electoral.

A partir de esta noticia, invocó al alcalde de Lima a revisar esta decisión con sentido democrático y corregir, según él, este abuso institucional en el plazo más breve posible. De igual manera,, en su cuenta de X, el candidato presidencial aseguró que el partido no se quedarán de brazos cruzados ante esta decisión por parte de la Municipalidad de Lima.

"Actuaremos con firmeza, pero también con serenidad. No caeremos en provocaciones ni llevaremos al país al terreno del desorden. Nuestra respuesta será democrática, pacífica y respetuosa de la ley", expresó el candidato.

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎

Ante la decisión de la Municipalidad Metropolitana de Lima de negar la autorización para realizar nuestro mitin de cierre de campaña, expreso mi rechazo a una medida desproporcionada que afecta el derecho de participación política en plena segunda vuelta... — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) June 3, 2026

Pronunciamiento de la Municipalidad de Lima

La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció que no autorizará a Juntos por el Perú a realizar su cierre de campaña en el Centro Histórico de Lima. Según la comuna, la decisión se sustenta en que esta zona cuenta con protección especial por su condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad. La organización política de Roberto Sánchez había solicitado realizar la actividad en el Paseo de los Héroes Navales este 4 de junio.

"Invocamos a las agrupaciones políticas a no programar actividades proselitistas en el Centro Histórico, actuar con responsabilidad y no vulnerar el espacio reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad", señaló la MUNLIMA en un comunicado.

Otro de los argumentos sostenidos por la Municipalidad para rechazar la solicitud es la vigencia del estado de emergencia en Lima y Callao. Según indicó la entidad, la normativa vigente restringe actividades que puedan afectar el libre tránsito de las personas. Este punto también fue mencionado en el comunicado mediante el cual se informó la decisión.