Elecciones 2026: JNE da plazo hasta el 7 de mayo para los JEE realicen audiencias de recuento de votos

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acordó fijar hasta el próximo jueves 7 de mayo, el plazo para que los Jurados Electorales Especiales (JEE) realicen audiencias públicas de recuento de votos de las elecciones generales 2026.

A través del Acuerdo de Pleno de fecha 22 de abril del 2026, el organismo electoral que preside Roberto Burneo también introduce modificatorias a los lineamientos aprobados el pasado 1 de abril, entre los que destacan, por ejemplo, que ya no será obligatorio el registro individual de los miembros de mesa en determinadas etapas del recuento, dado que el proceso será registrado en video, permitiendo la supervisión simultánea.

Lo acordado por el JNE

Entre lo acordado por el Pleno también especifica eliminación de algunos formatos y procedimientos para agilizar el proceso de recuento de votos, como el anexo de conformidad sobre sobres lacrados.

En cuanto al procedimiento, el JNE estableció que el presidente del JEE será el encargado de mostrar la cédula electoral y entregarla al segundo miembro para su verificación y ordenamiento, descartando la intervención del tercer miembro en esa etapa.

Asimismo, las actas observadas relacionadas con votos preferenciales detectadas en los centros de cómputo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no serán materia de recuento de votos.

"Estas observaciones deberán ser resueltas directamente por los Jurados Electorales Especiales, conforme al reglamento vigente para el tratamiento de actas observadas, votos impugnados y solicitudes de nulidad", señala el documento.

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JNE fija para el 7 de mayo fecha límite en que los jurados electorales especiales realicen audiencias públicas de recuento de votos



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Elecciones complementarias descartadas

A través de un comunicado emitido este viernes 24 de abril, el Pleno del JNE declaró inviable la realización de elecciones complementarias en el marco de las elecciones generales 2026 que se desarrolló entre el 12 y el 13 del mismo mes, indicando que el proceso electoral "aún se encuentra en curso y no ha terminado".

"En ese contexto, el JNE, a través de los Jurados Electorales Especiales (JEE) y de su Pleno, viene desarrollando de manera continua las labores de revisión de actas observadas, resolución de solicitudes de nulidad y demás actuaciones previstas en el marco constitucional, legal y reglamentario vigente, en estricto respeto de los principios de preclusión, seguridad jurídica y legalidad electoral", señala su misiva.

#LoÚltimo | Pleno del Jurado Nacional de Elecciones declara, por unanimidad, inviable la realización de elecciones complementarias en el marco de las Elecciones Generales #EG2026 pic.twitter.com/79L4gt6yv4 — JNE Perú (@JNE_Peru) April 24, 2026

Bajo esta consideración, el organismo electoral aseveró que continuará ejerciendo su función jurisdiccional con "firmeza, independencia y transparencia", a fin de garantizar la integridad del proceso electoral y el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.

Finalmente, invocaron a la ciudadanía a mantener la calma, mientras se oficializan a cada instante los resultados oficiales de los comicios generales.