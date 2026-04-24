Piero Corvetto: Poder Judicial desestima pedido de detención preliminar contra exjefe de la ONPE

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima y Crimen Organizado de la Corte Superior de Justicia determinó declarar infundado el pedido de detención preliminar y levantamiento del secreto de comunicaciones (modalidad de geolocalización) contra el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto.

PJ rechaza pedido ante pruebas insuficientes

La disposición judicial se sustenta ante la insuficiencia de pruebas presentadas por la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía que permitan determinar la comisión de un delito en el marco de las investigaciones por las irregularidades registradas durante las elecciones del 12 de abril.

La medida se extiende también a otros involucrados en la investigación como son José Edilberto Samamé Blas (exgerente de Gestión Electoral), Juan Antonio Phang Sánchez (suspendido subgerente de Producción Electoral) y Juan Charles Alvarado Pfuyo (dueño de la empresa Galaga SAC).

La investigación fiscal se desarrolla por los presuntos delitos de colusión agravada, omisión de actos funcionales y falsa declaración en procedimientos administrativos, indica la resolución judicial.

Resolución del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima y Crimen Organizado de la Corte Superior

Orden dispone allanamiento e incautación de equipos

En los fundamentos de la resolución, el juez señala que, si bien existen indicios de la posible comisión de los delitos, no se acreditó con suficiencia un peligro procesal que justifique una detención preliminar contra los investigados.

Sin embargo, las investigaciones contra los funcionarios de la ONPE y otros involucrados seguirá su curso ya que el documento también da por fundado el requerimiento de allanamiento, registro domiciliario y levantamiento del secreto de comunicaciones en sus dispositivos electrónicos, como celulares, ordenadores, tarjetas SIM y otros soportes.

Asimismo, se autoriza el registro personal de las personas presentes o terceros en la intervención, así como la visualización y extracción (en forma manual y/o con los programas correspondientes) de conversaciones por aplicativos de mensajería instantánea

Según indica la orden judicial, el tiempo máximo de duración de la diligencia de allanamiento, registro e incautación de objetos contra los investigados deberá ser de 24 horas desde el comienzo de la misma. En ese sentido, se autoriza su ejecución a los fiscales del Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializa en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.

En conclusión, el Poder Judicial declaró infundado la solicitud de detención preliminar contra el exjefe de la ONPE ante pruebas insuficientes de la comisión de un delito.