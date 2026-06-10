Mesías Guevara arremete contra Jorge Nieto: "Está bien con su postura, pero se extralimita en terruquear"

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Mientras el país entero aguarda por conocer los resultados oficiales de la segunda vuelta, Mesías Guevara visitó los estudios de Exitosa para conversar sobre este y otros temas. El excandidato presidencial habló sobre lo que dejó la jornada del 7 de junio y la corta distancia de votos que existe entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori.

Mesías Guevara arremete contra Jorge Nieto

En esa misma línea, el integrante del Partido Morado se pronunció sobre los recientes dichos de Jorge Nieto, del partido Buen Gobierno, sobre los militantes de Juntos por el Perú. El otrora postulante a Palacio indicó que el partido que sigue compitiendo por la presidencia cuenta con personajes ligados al terrorismo por lo que pidió a sus seguidores viciar su voto.

Respecto a ello, Mesías Guevara dejó en claro que respeta la postura de Nieto, pero que rechaza rotundamente el hecho de 'terruquear' a los simpatizantes de Juntos por el Perú ya que con ello le falta el respeto a los manifestantes que murieron durante las protestas contra Dina Boluarte y también a las víctimas del conflicto armado que vivió el país en los años 80 y 90.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅🇵🇪 | En declaraciones a Exitosa, el excandidato presidencial Mesías Guevara criticó al exministro Jorge Nieto por sus recientes declaraciones y consideró que incurre en excesos al recurrir al "terruqueo" en el debate político.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal... pic.twitter.com/fXRULnyaGA — Exitosa Noticias (@exitosape) June 10, 2026

"Yo pienso que Jorge Nieto está bien con su postura de tener un voto viciado porque es una alternativa como votar por Roberto Sánchez o Keiko Fujimori, pero si creo que se extralimita en terruquear, no se puede caer en el terruqueo porque se deshumaniza en torno a las muertes que hubo con los hermanos del sur y en la década de los 90", indicó.

No es dueño de su bancada

Seguidamente, Guevara se refirió a otro hecho que indico Jorge Nieto respecto a lo que será la conformación del próximo Congreso. Según precisó, ser líder de su partido político no lo hace dueño del mismo ya que uno vez que comiencen los cinco años de gobierno, cada senador y diputado bailará con su propio pañuelo.

"Por otro lado, él parte de una premisa donde dice que es dueño de su bancada y yo he sido congresista y cuando entras al Congreso, todos compiten contra todos y te olvidas de quien te llevó. Eso pasa en todos los partidos", añadió.

Finalmente, el excandidato indicó que el Senado se fragmentará cuando inicie el periodo legislativo ya que buscarán presidir las comisiones o liderar las vocerías de cada movimiento político.

En resumen, Mesías Guevara criticó duramente a Jorge Nieto luego que este terruqueara a los integrantes de Juntos por el Perú en el marco de la segunda vuelta.