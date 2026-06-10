Pedido de sanción contra Ipsos carece de sustento jurídico, señala su presidente Alfredo Torres

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Alfredo Torres, presidente de Ipsos, descartó que exista sustento legal para una eventual sanción por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tras el pedido formulado por Juntos por el Perú (JP).

En entrevista para Exitosa, el presidente de Ipsos, Alfredo Torres, indicó que el JNE no tiene competencia sobre opiniones y menos aún después del proceso electoral. Precisó que solo tiene competencia sobre encuestas de intención de voto y por ello, no amerita una sanción por carecer de sustento jurídico, como lo ha pedido Juntos por el Perú y otros partidos políticos.

"El JNE no tiene competencia sobre opiniones, menos después de las elecciones. Lo único que tiene competencia el jurado es sobre las encuestas de intención de voto, y ahí por supuesto siempre hemos cumplido con las normas y por eso nunca hemos tenido ninguna sanción", manifestó.

Competencia del JNE se limita a encuestas electorales

Torres explicó que la legislación vigente otorga al JNE facultades para supervisar y fiscalizar las encuestas de intención de voto durante los procesos electorales , pero no para intervenir en análisis, opiniones o interpretaciones realizadas posteriormente.

Asimismo, destacó que la información utilizada para elaborar sus apreciaciones proviene de datos públicos difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), los cuales pueden ser revisados y analizados por cualquier ciudadano.

"En base a la información que producía la ONPE, esta vez tiene información que ya se conoce, se divulga y entonces todo el mundo tiene acceso a ella y puede hacer los cálculos", indicó.

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Defensa de la libertad de expresión

El titular de Ipsos también enfatizó que el derecho a opinar no está restringido a especialistas o empresas encuestadoras. Según explicó, una vez culminadas las elecciones, no existe obligación de informar al JNE sobre análisis o comentarios relacionados con los resultados.

"Seamos o no trabajadores de una empresa encuestadora, podemos declarar lo que queramos...por eso la carta en ese sentido no tiene sustento jurídico", señaló al referirse a los cuestionamientos planteados por la agrupación política.

Torres insistió en que la carta presentada por JP presenta deficiencias legales y no tendría viabilidad dentro del marco normativo vigente. En ese sentido, consideró que el debate debe centrarse en los argumentos y no en intentos de restringir opiniones emitidas sobre información pública.

Mientras Juntos por el Perú exige acciones contra el presidente de Ipsos, Alfredo Torres sostiene que cualquier sanción resultaría improcedente al no existir base jurídica que respalde una intervención del JNE en opiniones emitidas después de concluido el proceso electoral.