Del ánfora al sillón presidencial: JNE explica el recorrido de cada voto antes de definir al próximo mandatario

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El cierre de las mesas de sufragio marca el final de la jornada electoral para los ciudadanos, pero apenas el inicio de un largo proceso técnico y legal que determinará quién asumirá la Presidencia de la República. Luego de depositar el voto en el ánfora, cada acta electoral debe seguir una ruta que garantiza la transparencia y legalidad de los resultados.

Tras concluir la votación, los miembros de mesa realizan el escrutinio de los votos y registran los resultados en las actas electorales. Estos documentos son enviados posteriormente a los centros de cómputo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), donde se inicia el procesamiento de la información. El avance de los resultados depende de la llegada de las actas desde distintos puntos del país, especialmente de las zonas más alejadas.

El recorrido de las actas y la revisión de observaciones

Una vez recibidas por la ONPE, las actas son digitalizadas, verificadas y contabilizadas. Sin embargo, no todas ingresan directamente al cómputo oficial. Algunas son consideradas observadas cuando presentan errores materiales, inconsistencias numéricas o datos incompletos.

En estos casos, la documentación es remitida a los Jurados Electorales Especiales (JEE), instancias encargadas de evaluar cada observación y emitir una resolución. Este procedimiento busca garantizar que cada voto válido sea contabilizado correctamente y que no existan dudas sobre los resultados finales.

La etapa de revisión puede extenderse varios días debido a la cantidad de actas observadas y a los procedimientos de verificación que exige la normativa electoral.

La proclamación oficial del ganador

Superadas las observaciones y culminado el cómputo total, corresponde al Jurado Nacional de Elecciones consolidar los resultados oficiales y proceder con la proclamación del ganador de la segunda vuelta presidencial.

La proclamación constituye el acto jurídico que oficializa el resultado electoral y convierte al candidato vencedor en presidente electo. Antes de ese momento, los resultados difundidos por la ONPE tienen carácter informativo y están sujetos a variaciones derivadas de las actas pendientes o en revisión.

Además, organismos como la Defensoría del Pueblo y observadores nacionales e internacionales supervisan distintas etapas del proceso para reforzar la transparencia y la confianza ciudadana.

El camino que sigue cada voto después de ingresar al ánfora es mucho más extenso de lo que muchos imaginan. Entre el conteo, la verificación de actas, la resolución de observaciones y la proclamación oficial, el sistema electoral busca asegurar que la voluntad popular expresada en las urnas sea respetada y reflejada con precisión en el resultado final.